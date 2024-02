Sanremo: perde il controllo della Mercedes in Valle Armea, tre feriti due in modo grave (Foto)

Grave incidente stradale, questo pomeriggio poco prima delle 17.30 in via Armea a Sanremo. Una Mercedes, per cause ancora in via d’accertamento, si è schiantata contro il muro in una zona dove è presente una doppia curva.

Il conducente è un uomo di 66 anni residente a Taggia mentre in auto erano presenti altre due persone, un uomo e una donna. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità. Codice rosso anche per una 22enne che era a bordo, questa trasportata in ambulanza a Pietra.

Codice giallo, invece, per il terzo ferito, portato al ‘Borea’ di Sanremo. L’auto, che era a noleggio, nell’impatto ha anche sfondato un tubo dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118, i tecnici di Rivieracqua e la Polizia Municipale.

L’incidente è da ricondurre a un malore, un’errata manovra o anche allo slittamento dell’auto, visto che l’asfalto era particolarmente viscido per la pioggia.