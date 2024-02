A Casa Sanremo Writers il Comune di San Giorgio La Molara (Benevento) presenta ‘Claudio Barontini Photos’

C’è anche una foto di Re Carlo, il sovrano che sta tenendo l’Inghilterra con il fiato sospeso, tra i personaggi ritratti dal fotografo livornese Claudio Barontini. Venerdì 9 febbraio, alle ore 16.00, nella vetrina letteraria di Casa Sanremo (manifestazione ideata da Vincenzo Russolillo per accompagnare il Festival della Canzone Italiana) l’Autore insieme con Giuseppe Leone, direttore artistico del comune di San Giorgio La Molara (Benevento), presenterà: “Claudio Barontini Photos”. Ad accogliere la delegazione culturale, capitanata dal direttore del Premio Penisola Sorrentina Mario Esposito, ci sarà il team della speciale sezione “writers” della kermesse ligustica, composto dai giornalisti Viridiana Myriam Salerno, Patrizia D’Amora ed Alfonso Papa.

Il volume fotografico che sarà presentato agli ospiti sanremesi, edito da Bandecchi & Vivaldi, costituisce il consuntivo di una mostra (curatori Alessandro e Maurizio Iazeolla) che l’Amministrazione del piccolo borgo campano retta da Nicola De Vizio, in collaborazione con l’Associazione Exordium e la Comunità Montana del Fortore presieduta da Zaccaria Spina, ha promosso in estate scorsa presso la Pinacoteca comunale. Si tratta dunque di un documento; del diario di viaggio di un fotografo e di una iniziativa che ha acceso i riflettori sulla Campania delle bellezze nascoste, avviando un viaggio culturale ispirato ad Italo Calvino e alle “città invisibili”, disvelate attraverso l’arte. L’iniziativa approda proprio nella celebre Città dei fiori, che diede radici allo scrittore novecentesco.

Il volume fotografico di Claudio Barontini – scrive nel testo introduttivo Giuseppe Leone - si popola “di immagini di donne, registi, artisti, sovrani, genialità senza tempo, in cui il fotografo è un Ulisse contemporaneo, esploratore di assenze e latitudini”. Particolarmente interessante ed attesa a Casa Sanremo Writers, la partecipazione di Claudio Barontini per sua la formazione musicale, oltre che fotografica. L'artista livornese è stato, infatti, il bassista di Milva e con lei, per circa otto anni, ha suonato e viaggiato in tournèe con concerti al Madison Square Garden di New York, Boston, Toronto, Amburgo, in altre principali città europee e naturalmente in tutta Italia. Come fotografo ha esposto e lavorato in città internazionali tra cui Parigi e New York. Ha una limpida vocazione all’immagine fotografica, a metà strada tra l’attività espositiva e quella del fotoreporter. Nel 1995 è stato, infatti, chiamato a partecipare alla realizzazione dei numeri zero del progetto di Mondadori per il settimanale “Chi”. Nella sua lunga carriera ha ritratto centinaia e centinaia di personaggi, molti dei quali (insieme con il sovrano inglese) sono racchiusi in questo catalogo fotografico, protagonista di Casa Sanremo Writers: Patti Smith, Vivienne Westwood, Lindsay Kemp, Pietro Cascella, Vittorio Gassmann, Franco Zeffirelli, solo per citarne alcuni.