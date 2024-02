Imprese ed efficienza energetica, il 9 febbraio webinar gratuito della CCIAA Riviere di Liguria

Nuovo appuntamento con i webinar gratuiti organizzati dal Punto impresa digitale (PID) della Camera di Commercio Riviere di Liguria per approfondire le opportunità per le imprese in tema di transizione energetica e comunità energetiche rinnovabili. Venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 10.30 è in programma l’incontro dal titolo: “La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: presentazione di un caso di studio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili – Area portuale”.

L’incontro, in diretta streaming, è organizzato in collaborazione con Dintec (Consorzio per l’Innovazione tecnologica) e ha lo scopo di aiutare le imprese e gli altri attori del territorio a confrontarsi con esperti tecnici per avviare interventi di transizione energetica, chiarire dubbi su come si costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e approfondire tutto ciò che riguarda il tema sull’energia.

Per iscriversi ai webinar occorre compilare e inviare il seguente form on line: https://docs.google.com/forms/d/1lBXMNUqpCDuPZoXSYFgw37VVlXfxrG3lq2A7dIrv8g8/edit.

Per informazioni scrivere a: digitalpromoter@rivlig.camcom.it