Sanremo: un lettore "Anche qui abbiamo la 'buona sanità' ed io ne sono stato testimone"

Francesco Castagnino ci scrive per portare a conoscenza un episodio di ‘buona sanità’:

“Chi non ha mai visto almeno un telefilm di quelle serie televisive (di solito statunitensi) dove, dopo un soccorso tempestivo, il paziente viene rapidamente trasportato, accolto e quasi miracolosamente salvato dagli operatori delle strutture ospedaliere? Ebbene, non e’ indispensabile trovarsi negli ‘States’, può succedere anche a Sanremo. E ne sono stato (purtroppo) sfortunato protagonista solo qualche giorno fa. Una brutta caduta sul campo da tennis con conseguente frattura (scomposta ed esposta biossea) dell’avambraccio sinistro. Pochi minuti e l’arrivo sul campo dell’ambulanza. Soccorritori esperti in capaci a ritrovare un frammento osseo proprio sulla ‘terra rossa’. Un rapido trasporto in Pronto Soccorso dove, evidentemente valutata e compresa la delicatezza della situazione, sono state esperiti, il più velocemente possibile, i necessari controlli (analisi, radiografie, elettrocardiogramma, etc), con la conseguente immediata decisione del ricovero e dell’inevitabile intervento chirurgico. Alcune ore in sala operatoria cui sono seguiti 5 giorni di cure in reparto ed infine la dismissione. Il mio ringraziamento ed elogio non può allora che essere rivolto a tutti coloro con cui ho avuto modo di essere in contatto. Umanità, disponibilità unite ad elevata professionalità da parte di tutti gli operatori, senza distinzione alcuna. Solo un particolare meritato riferimento ai medici, infermieri ed operatori sociosanitari del reparto ‘Ortopedia e Traumatologia’, al fisioterapista Emilio, oltre all’indubbia competenza professionale, per la sua empatia. Ed infine, buon ultimo, allo staff medico, in particolare al Dr. Federico Ciucio, che mi ha operato e, con molta probabilità, vista la devastazione dell’arto interessato, consentito il suo futuro, normale, riutilizzo. La prova quindi che, anche a Sanremo, per la presenza e la necessità del mantenimento dei reparti ospedalieri, si possono verificare questi eventi, di ottima Sanità”.