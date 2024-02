La Commissione Europea protagonista a Casa Sanremo: «Il Festival unisce le diversità. Proprio come l’Europa»

La Commissione Europea sarà presente quest’anno a Casa Sanremo, in veste di institutional partner. Una presenza che è ulteriore conferma da una parte della centralità del Festival nella cultura italiana ed europea e, allo stesso tempo, dell’importante impegno della Commissione nel far sentire vicina l’Europa ai cittadini. Con questo obiettivo, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia sarà a Casa Sanremo per mettersi in gioco, con un quiz su fake news e curiosità sul Festival, un evento che verrà presto svelato e la speciale installazione “I LOVE EU” che sarà visibile - e a disposizione per foto ricordo - per tutta la durata del Festival.

All’evento sarà presente Claudia Colla, Rappresentante della Commissione Europea per il Nord Italia e Direttrice dell'Ufficio di Milano: «Il nostro motto è uniti nella diversità: da oltre 70 anni popoli e culture diverse convivono e prosperano pacificamente nell’Unione Europea. Anche il Festival di Sanremo si fa portatore di questo concetto profondo, di spirito di gara e identità, riunendo da sempre artisti e generazioni di persone e generi musicali diversi tra loro. La Commissione Europea sarà a Casa Sanremo per raccontare come l’Unione e la musica muovono l’Europa e la vita dei cittadini tutti i giorni e per chiamare tutti a far sentire la propria voce in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024».