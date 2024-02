Ventimiglia, Alberto Bruzzone presenta "New York Tales": un viaggio alla scoperta della Grande Mela meno nota (Foto e video)

"Tutto nasce da un amore, quello per una metropoli: New York" - ha raccontato Alberto Bruzzone, oggi pomeriggio, presentando "New York Tales. Un viaggio nella città che i turisti non conoscono" nella Biblioteca Civica Aprosiana a Ventimiglia.

A un pubblico attento e interessato lo scrittore, intervistato da Miriam Rebaudo, ha illustrato il suo libro. "Questo libro non è una guida di New York, è un atto d'amore. L'amore di un flaneur, termine francese che richiama l'idea di un passeggiatore senza fretta, italiano che si aggira per le strade della Grande Mela e ne scopre gli aspetti meno noti, i luoghi più insoliti e assolutamente da scoprire, le avventure di chi ha coronato il proprio sogno e di chi lo sta ancora inseguendo, il dietro le quinte dei monumenti, dei grattacieli e dei simboli più celebri" - ha detto il blogger e giornalista di Repubblica e di La voce di Genova Alberto Bruzzone che ha scritto anche 'Storia di Multedo', 'Ultima chiamata' e 'Nostra Signora dei Galletti' - "Parla della rotta da Genova a New York alla scoperta di personaggi e luoghi sconosciuti della Grande Mela. Sono stato a New York una trentina di volte".

Un libro che è nato in seguito al suo blog su Facebook: "New York Tales". "L'amore per New York mi ha spinto a leggere decine e decine di libri, raccogliere materiali fotografici e d’archivio e, così, mi sono reso conto che mancava un testo meno convenzionale, che raccontasse quei personaggi rimasti nel dimenticatoio o quelle storie di monumenti famosissimi che non si sa come siano nati e perché" - ha svelato Bruzzone - "Dopo un lavoro di ricerca, ho iniziato a dare forma alla mia idea e ho dato vita al blog su Facebook, dove ogni settimana, il giovedì, pubblicavo una storia. Di queste ne ho selezionate quaranta e le ho inviate a Goffredo Ferretto, editore di Internòs, che ne è rimasto entusiasta e ha deciso di farne un libro”.

L'evento era il secondo appuntamento della rassegna letteraria "La stampa va in biblioteca".