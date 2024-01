Ventimiglia, la giornalista Manuela Cassarà parla di viaggi e del mondo della moda (Foto e video)

Tuffo nel mondo della moda con la giornalista Manuela Cassarà che ha operato sui due fronti del giornalismo specializzato: riviste di moda e uffici stampa (Fiorucci e Valentino). Ha, infatti, presentato, nel pomeriggio odierno, nella Biblioteca Civica Aprosiana a Ventimiglia il suo libro: “Io ero Mia. Vita, moda e miracoli” che racconta le vicende di chi, “ragazza del ‘68”, ha attraversato storie di tutti i tipi, dalla Roma alternativa delle famose estati dell’assessore Nicolini alla “Swinging London”, dai viaggi on the road ai guru, per approdare, infine, alla moda, come disegnatrice, factotum e ufficio stampa di maison di prima grandezza, come Valentino e Fiorucci.

Ha esposto, in modo appassionato, aneddoti della sua vita, dei suoi viaggi e delle sue esperienze lavorative facendo scoprire ai presenti tanti lati inediti del mondo della moda, molto importante per il nostro Paese e la sua economia. "Per 'colpa' di mia madre mi sono avvicinata al mondo della moda. Valentino cercava una disegnatrice e così ho partecipato alle prove. Sono stata la prescelta e ho iniziato a lavorare in quel mondo. La moda era stile ed eleganza" - racconta Cassarà, intervistata da Alessandra Pieracci, giornalista de La Stampa, al pubblico interessato - "Sono stata fortunata a incontrare e conoscere persone che poi sono diventate famose, dai costumisti ai scenografi. Se hai la forza di guardare dentro le tue paure, che ti fanno sentire fragile, riesci in qualche modo a fare un piccolo salto che non ti fa poi più paura. Si è più sinceri con sé stessi e si diventa più empatici verso gli altri. Sono felice di aver scritto questo libro anche per il ricordo di mia madre e mio padre. Ho viaggiato tanto e consiglio ai giovani di oggi di viaggiare e di buttarsi".

L'evento era il primo appuntamento della rassegna letteraria "La stampa va in biblioteca". Il prossimo appuntamento con esponenti della stampa nazionale sarà a febbraio.