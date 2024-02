Filigrana, pesto, arte, formazione: il ricco bouquet della Liguria per il Festival di Sanremo (Video)

“Sanremo, non solo canzonette”: il presidente Giovanni Toti riassume così le iniziative portate avanti da Regione Liguria durante i cinque giorni del Festival della Canzone Italiana durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi questa mattina nella Sala Trasparenza. Oltre alla competizione canora, tanto sarà lo spazio che sarà dedicato alla promozione del territorio, a cominciare dalla cultura, passando per l’artigianato e proseguendo con la formazione.

Tema chiave sarà l’attenzione rivolta al tema della violenza sulle donne: grazie al proseguimento dell’iniziativa 'Ospiti d’onore' un’antica replica del primo Seicento del dipinto di Artemisia Gentileschi ‘Giuditta e la sua ancella con le testa di Oloferne’ sarà esposta nel foyer del Teatro Ariston. Si tratta di un olio su tela di 127 x 95 cm mai mostrato al pubblico e conservato nei depositi dei Musei di Strada Nuova, a Palazzo Rosso di Genova. “È importante passare un altro messaggio, oltre a ricordare la presenza della mostra “Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione”, visitabile fino al 1° aprile a Palazzo Ducale, e cioè quello che la stessa figura di Artemisia porta con sé. Spero che sia dedicata attenzione al rispetto delle donne, tematica di cui la pittrice è stata una delle prime a portare alla luce” commenta Beppe Costa, Presidente della Fondazione Palazzo Ducale.

“Il quadro di Artemisia Gentileschi che verrà esposto all’Ariston richiama il tema importante sulla violenza di genere e sulla parità femminile, a cui Palazzo Ducale è arrivato ancor prima che esplodesse il dibattito nel paese, segno della vivacità culturale della città” aggiunge il presidente Toti. In collegamento anche l’onorevole Ilaria Cavo e l’onorevole Martina Semenzato hanno ribadito la necessità di parlare, ancora una volta, di una tematica tanto attuale quanto impossibile da tollerare ulteriormente: “Il messaggio di Artemisia Gentileschi deve essere trasmesso a tutti i settori della società per arrivare a comprendere che il 37% delle donne non possiede un conto corrente e che il 65% delle donne che si rivolge ai centri antiviolenza non ha una pensione. Bisogna portare la cultura anche alle imprese continuando a insistere con un messaggio culturale. Più lo riusciamo a trasmettere nella società, più riusciamo a combattere questa violenza”.

Il Festival di Sanremo continua a rappresentare una delle vetrine più importanti dell’intero anno: a confermarlo è l’assessore al Turismo Augusto Sartori, che definendo la kermesse “Il nostro Super Bowl” ha ricordato quanto il turismo stia facendo registrare segnali positivi anche in queste prime settimane del 2024: “Già dai primi dati sulle prenotazioni alberghiere quello appena iniziato sembra essere un anno positivo per il nostro turismo, abbiamo investito molto come comunicazione nei mercati all’estero e continueremo a rilanciare la nostra immagine soprattutto in Oriente, che ancora non ha recuperato i numeri di visitatori del periodo pre-pandemia. Un italiano su due guarderà il Festival, tantissimi lo seguiranno dall’estero e dobbiamo sfruttare al meglio questa occasione”. Tornerà quindi il mortaio gigante che, come una vera rock star, sta proseguendo il suo tour accompagnato dallo slogan “Pesto Masterpiece of Liguria”: dopo Londra e Sestriere, il pestello sarà a Sanremo nei giorni del Festival, esposto a pochi passi dall’Ariston.

Anche una Lanterna, simbolo della città Superba, sarà protagonista dell’evento: anche quest’anno il Comune di Campo Ligure ha realizzato il premio in filigrana che verrà consegnato al vincitore della serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata ai duetti:“È una grande soddisfazione vedere un pezzo del nostro paese sul palco più importante della canzone italiana - commenta il sindaco Giovanni Olivieri -. Questa Lanterna un’opera d’arte, artigianato puro fatto a mano completamente seguendo la tradizione che speriamo di riuscire a tramandare”. Proprio in questa occasione, il primo cittadino del borgo annuncia la nascita, ancora in via di definizione, della nuova scuola della filigrana: “Lo spazio individuato è quello dell’ex mensa dei frati Gerolimini, sotto al castello Spinola e vicino al convento, che sarà ristrutturato per l’occasione: questa sarà una iniziativa importante per riuscire a tramandare l’arte della filigrana”. I finanziamenti per la realizzazione del progetto arrivano dalla vittoria del bando Borghi, che ha fatto ottenere un milione e seicentomila euro alla cittadina dell’entroterra genovese.

Spazio anche alla formazione: il Salone Orientamenti sarà anche nel 2024 protagonista durante le giornate della kermesse. “Orientamenti ormai è diventato un evento di tutto il territorio: dopo il grande successo di Genova a novembre, con oltre centomila visitatori, è giusto che vada dai giovani ovunque” spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. “L’occasione del Festival è straordinaria, già lo scorso anno ci aveva visto impegnati al Centrale con un grande evento con oltre quattrocento ragazzi presenti; quest’anno siamo già al completo, e abbiamo aperto anche ai centri di formazione. Porteremo poi le esperienze dei dreamers, per consentire ai ragazzi di conoscere chi ha avuto successo o ha seguito esperienze che possono aiutarli a entrare in questo circuito: un’occasione da non perdere”.

La conclusione del “bouquet ampio e profumato” di eventi portati avanti dalla Regione c’è la tradizionale cartolina promozionale del territorio: “La campagna che passerà sugli schermi e verrà vista da decine di milioni di persone sarà dedicata quest’anno all’amore, anche per il clima che ci circonda nel mondo - commenta Giovanni Toti -. Sarà dedicata anche al gioiello ligure della Via dell’Amore, che riaprirà durante l’estate dopo anni di lavori e di milioni di euro spesi”. Regista della clip, anche quest’anno, è Fausto Brizzi, che dopo aver provinato moltissime coppie ha selezionato i protagonisti della nuova campagna: “La liguria quest’anno è da baciare. Ho selezionato delle coppie vere che sono venute in giro con me in tantissimi luoghi suggestivi della Liguria, in tutte le province, con cui abbiamo fatto i nomadi per quarantotto ore alla ricerca di inquadrature e luoghi dove farli baciare. Sarà una clip super romantica, dopo le proposte ironiche degli anni precedenti con Maurizio Lastrico”.

Ultima, ma non ultima, immancabile la presenza dell’orchestra Sinfonica di Sanremo, eccellenza del territorio che accompagnerà gli ospiti e i cantanti in gara sul palco dell’Ariston. Il direttore Filippo Biolè, a margine della presentazione, ha ricordato il valore dell’orchestra nell’ambito della vita culturale della regione: “Abbiamo pubblicato 13 bandi per 18 posti di lavoro stabili che vengono finanziati con denaro pubblico in ambito culturale. Un unicum nel paese per un’istituzione che conta 119 anni di attività sul territorio, con la divulgazione della musica classica. Credo che, durante le serate del Festival venga riconosciuto il corretto posto per la Sinfonica, visto che supporta la manifestazione da 21 anni. Lancio un appello affinchè venga restituito, con questo gesto di gratitudine sia da Amadeus che dai cantanti, che l’Orchestra non venga confusa con altre realtà, di pari dignità della nostra ma che, per noi rappresenta la città di Sanremo”.