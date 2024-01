Elezioni Sanremo, FdI, Lega, FI e UDC: “Il legame con il Governo centrale è fondamentale per lo sviluppo della città”

“Abbiamo letto con stupore le dichiarazioni del candidato Alessandro Mager, in cui demonizza i partiti che, a suo avviso, non esprimerebbero la volontà popolare”, affermano i rappresentanti dei partiti di centrodestra.



“Un’uscita avventata - proseguono -, come altre che già hanno caratterizzato la sua recente affannosa discesa in campo, che denota soprattutto di non aver compreso quanto sia importante e vitale oggi, per un amministratore locale consapevole, stringere forti relazioni con il governo nazionale.



I partiti politici, in sinergia con le forze civiche, hanno già dato prova di 'buon governo' in tantissime altre realtà, rappresentando l’unico concreto ed efficace motore di sviluppo per una comunità, oltre a garantire una vera rappresentanza democratica. Ad esempio, sarà fondamentale avere contatti diretti con la Regione e col Governo centrale, per portare a termine un’opera importante e attesa da anni come il completamento dell’Aurelia Bis. Oppure implementare strategie di valorizzazione di comparti economici che da sempre caratterizzano la città di Sanremo, quale floricoltura e turismo".



Il vero centro destra, composto da partiti e civismo, forte, e convintamente unito a sostegno di Gianni Rolando Sindaco per Sanremo, è la vera, concreta e unica opportunità per lo sviluppo della nostra città. Il profilo di Gianni Rolando, la sua storia, la sua autorevolezza, la competenza specifica relativa ai progetti di rilancio previsti a Sanremo e soprattutto la sua capacità di visione sono il valore che la nostra grande coalizione porge oggi a tutti i cittadini, perché possano insieme a noi cogliere questa straordinaria e forse irripetibile opportunità di crescita di tutto, tutto, tutto il nostro straordinario territorio, la cui voce finalmente conterà anche a Roma.



E concludono con un appello: “Gentilissimo avvocato, quello che oggi ci guida - e ci dà forza e determinazione è qualcosa che abbiamo come tanti concittadini nel cuore: l’orgoglio di essere Sanremesi, non le sterili polemiche che non fanno altro che aumentare l’astensionismo”.