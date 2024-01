Sanremo: caccia agli ultimi appartamenti per la settimana del Festival, task force della Polizia Locale contro i furbetti del B&B

La settimana del Festival è da sempre la più importante per il comparto turistico di una piccola città come Sanremo che in quei sette giorni arriva a triplicare la propria popolazione. E così, specie negli ultimi anni con una kermesse sempre più amata dal pubblico, la caccia alla camera d’albergo, all’appartamento, al posto letto è diventata attività complessa a partire dal giorno dell’annuncio delle date. E avvicinandosi alla nuova edizione i prezzi salgono alle stelle, specie per le camere d’albergo.

Negli ultimi anni anche Sanremo ha conosciuto l’esplosione del mercato dei B&B con tanti appartamenti, dal centro storico al porto, trasformati in case vacanze per affitti brevi. Un mercato nuovo e che, come spesso accade, porta con sé anche un sommerso che prova a farla franca tra vuoti legislativi e controlli non sempre così serrati.

Ma per la settimana del Festival, così come per l’alta stagione in estate, il comando della Polizia Locale guidato dal neo comandante Fulvio Asconio ha intenzione di non lasciare terreno fertile ai soliti ‘furbetti’. Gli uffici e gli agenti sul territorio stanno lavorando da giorni per verificare la posizione di alcuni appartamenti in città, onde evitare che il mercato del sommerso possa espandersi approfittando di una richiesta a dir poco massiccia.

L’attività andrà a concentrarsi maggiormente con l’avvicinamento alle giornate clou, partendo dalla metà della prossima settimana per arrivare al weekend della finalissima. E le sanzioni sono pronte a partire.