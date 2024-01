Camporosso, Aceb propone un corso sugli "Adolescenti" (Foto)

L'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici, venerdì 2 febbraio alle 20.30, proporrà, presso il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso, un corso denominato "Adolescenti", che sarà patrocinato dal Comune in collaborazione con i servizi sociali.

I relatori della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei progetti sociali in Aceb, e la dottoressa in psicologia Cristina Di Maio.

"Sarà un'occasione per conoscere gli adolescenti e per capirli" - fa sapere il vicepresidente dell'Aceb Davide Grimaldi - "La maggior parte degli adolescenti ritiene che i genitori non siano capaci di ascoltare mentre la maggior parte dei genitori di adolescenti è convinta di saper ascoltare. L’adolescenza è un periodo particolarmente delicato sia per i ragazzi che per gli adulti. È una fase fondamentale, segnata da cambiamenti a livello biologico, sociale e psicologico. Si sperimentano emozioni intense, maggiore coinvolgimento nel rapporto con i pari ed esplorazione creativa. Sarà un'occasione per imparare ad ascoltarli. Chi vorrà partecipare al corso dovrà prenotarsi. La prenotazione è, infatti, obbligatoria, non possiamo accettare persone che vengono al corso senza essersi iscritte prima. Per questo corso, il numero massimo consentito è di 40 partecipanti. Per prenotare basta scrivere su WhatsApp al +39 345 85 17 448: 'Partecipo al corso di Adolescenti, il proprio cognome e nome'. L'iscrizione costa 10 euro a persona".