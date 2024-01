Ponente ligure in lutto per la morte del dottor Luigi Amorosa

Il Ponente ligure è in lutto per la morte del dottor Luigi Amorosa all’età di 62 anni.

Lascia la moglie Mimma Espugnato De Chiara, medico, e il figlio Renato, avvocato a Ventimiglia. La triste notizia ha scioccato l'estremo ponente ligure, in particolar modo le comunità di Vallecrosia, dove viveva, di Bordighera visto che era un noto e amato medico chirurgo all'ospedale Saint Charles, in pensione dal maggio scorso a causa dei postumi di un grave incidente stradale avvenuto il 20 maggio del 2022, e di Ventimiglia visto che dal 2004 era un socio del Lions Club di Ventimiglia, dove ha ricoperto tutti gli incarichi di servizio più impegnativi ed era referente del service di rilevanza nazionale denominato “Progetto Martina”, finalizzato a diffondere presso gli studenti delle scuole superiori l'attenzione ad un sano stile di vita e alle buone pratiche per prevenire i tumori. I suoi colleghi soci del club, lo scorso novembre, per il suo senso di appartenenza all'associazione, per lo spirito di servizio e disponibilità che ha dimostrato fin dal suo ingresso nel club e per aver svolto importanti funzioni all'interno del Distretto Lions che mette insieme i club di Liguria e Piemonte, occupandosi di gestione del sito web, di comunicazione e di multimedia ma anche e soprattutto svolgendo assiduamente attività di formazione, avevano presentato la sua candidatura alla carica di secondo vice governatore del Distretto Lions 108Ia3 per l'anno 2024-2025. Viene ricordato da chi ha avuto l'onore e il piacere di conoscerlo come un grande amico, un bravo medico e primario, che dava consigli utili sia professionali che di vita quotidiana.

Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social. "Una triste notizia, questa notte è mancato il dottor Luigi Amorosa già medico chirurgo all'ospedale di Bordighera e socio del Lions Club di Ventimiglia. Un amico" - dice Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia - "Sentite condoglianze a Mimma".

Alla moglie, al figlio e a tutta la famiglia vanno le più sincere condoglianze da parte di tutta la redazione.