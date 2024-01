Sanremo capitale del tennis tra gli agonisti dilettanti: terminato con successo l'Itf Master 400

Sanremo si conferma capitale del tennis anche nel settore degli agonisti dilettanti di tutte le età. Dopo 364 partite disputate sui campi dei circoli tennis di corso Matuzia a Sanremo e di corso Regina Margherita a Ospedaletti, ieri si sono giocati gli ultimi combattuti incontri che hanno visto confrontarsi tennisti di ben 27 diverse nazionalità.

Molti i personaggi di spicco che hanno partecipato a questa edizione: Simona Isidori, numero 2 del mondo ‘over 55’, Sebastien Geigle, numero 3 del mondo ‘over 35’, Michelina Valente, campionessa italiana ‘over 65’ ed Ermanno Carmelini, campione italiano ‘over 70’.

Anche la provincia di Imperia era rappresentata da alcuni validi tennisti. A meglio figurare il giocatore di Diano Marina, Adriano Basso, nella categoria over 65, vincitore del titolo in finale contro Dino Fumagalli con il risultato di 6/4 6/1; netto il suo percorso verso la vittoria: 6/0 6/0 contro Francesco Graziano, 6/1 6/0 contro Remy De Tonnac, 6/2 7/5 contro Carmelo Galati, vittoria per ritiro contro Peter Plunger.

Miglior giocatore del circolo organizzatore invece Andrea Persico, nella categoria over 50, che è riuscito a raggiungere la finale dove ha tenuto testa fino alla fine a Pierpaolo Moro, vincitore con il risultato di 6/1 4/6 10/4. Questi i risultati vincenti preliminari di Persico: 6/0 6/2 contro Luca Cappelletti, 6/2 6/2 contro Ivan Zanini, vinta per ritiro contro Mariano Paone. Altri giocatori del circolo ospitante che si sono cimentati nell’impresa: Francesco Loconte nella categoria over 80, Cristiano Cozza, nella categoria over 50 e Giampiero Balbo nella categoria over 80.

A dirigere la manifestazione il giudice arbitro Alessandro Provasi, inviato dalla International Tennis Federation. A programmare gli incontri il Direttore Paolo Nicola coadiuvato da Vincenzo Bongiovanni. Giudici delle sedi distaccate: Fabio Orengo e Guido Buonfiglio. Ottimo l’apprezzamento dei partecipanti per l’accoglienza ricevuta e la qualità dei campi da gioco sia nel circolo di Sanremo che quello di Ospedaletti.

Appuntamento per tutti per l’edizione estiva dello stesso torneo che si terrà dal 22 al 30 giugno prossimo.

(Nella foto il Direttore Paolo Nicola premia Adriano Basso)