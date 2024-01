Calcio. Serie D, la Sanremese vince e convince: superato 2-0 il Chisola

SANREMESE-CHISOLA 2-0 (42' Ibe, 52' Di Fino)

Finisce qui! Buona la prima del nuovo anno per La Sanremese

92' giallo Per Spatari per fallo sul portiere

90' sei minuti di recupero

89' Trimarchi per Ponsat nel Chisola

86' Ibe lascia posto a Spatari

80' ammonito La Marca per fallo su Conti

79' standing ovation per Di Fino che lascia il posto a Biagini

75' Luxardo per Nisci negli ospiti

70' Conti per Vassallo è il primo cambio operato da Gori

64' ammonito Pietrelli

59' ammonito Bohli Per perdita di tempo

57' Gironda Per Antolini nei torinesi

56' prova a farsi vedere il Chisola col colpo di testa di De Riggi

54' Vassallo servito da Ibe cerca il tris da posizione defilata

52' raddoppio Sanremese: come Weah in un Milan-Verona di alcuni anni fa, o Theo Hernandez in Milan-Atalanta del 2022, il giovane Di Fino, classe 2006, è protagonista di un coast to coast, fortunato anche in un paio di rimpalli in area, scarta Montiglio e lo batte

Inizia la ripresa con due cambi nel Chisola: De Riggi e Satta per Vada e Conrotto

Termina il primo tempo

42' Sanremese in vantaggio: contropiede magistrale con Vassallo imbeccato da un compagno che si invola sulla sinistra e serve in area Ibe che freddamente batte Montiglio

40' altra conclusione velenosa di Ponsat che termina fuori

31' primo giallo anche per i padroni di casa a carico di Vassallo

29' gran salvataggio di Bregliano su Ponsat che stava per colpire a rete

23' primo affondo dei torinesi col mancino di Rizq che non impensierisce Bohli

16' conclusione di Vassallo in corsa da fuori area, smorzata, palla facile per Montiglio

15' Chisola attendista che prova a giocare di rimessa, ma la sfida sta ristagnando a centrocampo in questa fase

11' punizione di Bregliano che somiglia a un tiro cross e si perde sul fondo

10' primo giallo del match per Di Lernia

9' fase di studio con i padroni di casa più propositivi

1' inizia il match!

SANREMESE: Bohli, Salto, Bregliano, Bechini, Ibe, Di Fino, Lordkipanidze, Cesari, Santanocito, Pietrelli, Vassallo. A disp. Ferro, Nenci, Farrauto, Scariano, Biagini, Camerino, Gatto, Spatari, Conti. All. Gori.

CHISOLA: Montiglio, Nisci, Antolini, Montenegro, Benedetto, Conrotto, Vada, Di Lernia, Rizq, La Marca, Ponsat. A disp. Lancellotti, Naso, De Fazio, Ruscello, Luxardo, Satta, Gironda, De Riggi, Trimarchi. All. Mezzano.