Tennis: con 27 nazionalità rappresentate è un successo per 'ITF Masters MT400 Sanremo 2024'

303 giocatori, 365 partite, 11 campi da gioco impegnati, 27 nazionalità rappresentate (Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Monaco, Austria, Grecia, Russia, Australia, Norvegia, Spagna, Svizzera, Cile, India, Turchia, Svezia, Stati Uniti, Siria, Polonia, Tunisia, Olanda, Sud Africa, Danimarca, Brasile, Lussemburgo Portogallo e Romania).



Questi i numeri del torneo "ITF Masters MT400 Sanremo 2024” in corso sui campi in terra rossa dei circoli tennis di corso Matuzia a Sanremo e corso Regina Margherita a Ospedaletti dal 1 al 7 gennaio. Ormai quello sulla riviera ligure di ponente è un appuntamento irrinunciabile per i più competitivi agonisti non professionisti dello sport della racchetta di tutte le età, dagli over 35 agli over 90.



La società “Tennis Sanremo” che gestisce i due circoli di Sanremo e Ospedaletti si conferma realtà di punta in ogni comparto del settore. Non solo l’attività giovanile e quella professionistica ma anche lo sport agonistico non professionistico che coinvolge tanti giocatori, attratti a Sanremo dalla possibilità di giocare all’aperto, sui campi in terra rossa, il primo torneo dell’anno. I partecipanti hanno potuto toccare con mano l’alto livello espresso dal circolo: nella giornata di martedì un allenamento di Gianluca Mager, in partenza per un torneo in Argentina, mercoledì, un graditissimo video messaggio di saluto dall’Australia da Matteo Arnaldi, oggi, giovedì 4 gennaio, un allenamento di Fabio Fognini sui campi in duro del circolo di corso Matuzia.



Le gare proseguiranno fino a domenica 7 gennaio e l’accesso al circolo è libero. Dall'Australia il matuziano Matteo Arnaldi ha inviato il suo personale saluto: