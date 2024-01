Ventimiglia: grande fermento in città per il Capodanno in piazza, musica e spettacoli per due giorni

Il conto alla rovescia per la notte di San Silvestro si fa sempre più frenetico a Ventimiglia. Sono in corso, infatti, i lavori per l’allestimento del palco che ospiterà gli spettacoli che animeranno tutta la serata di domani e la mattina del primo gennaio.

Domani, dalle 22 circa sul palco di Via Ruffini i noti volti televisivi e radiofonici Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli presenteranno il conosciutissimo duo comico Pino e gli Anticorpi ed a seguire per accompagnare al brindisi della mezzanotte sarà il turno di Franco Branco che trasformerà la serata in un mix di emozioni con la musica italiana ed internazionale per far ascoltare al pubblico presente i più bei pezzi del 2023 fino alle 2. Il primo gennaio invece, la giornata sarà dedicata a grandi e piccini sul palco di via Ruffini con uno show dalle 15.00 circa a cura di Zimba e le sue magie ed accompagnamento musicale per tutta la giornata a cura di N.L. dj fino alle 22.

Ma non vi sarà solo musica, infatti il 31 dicembre e il primo gennaio, dalle 11 di entrambi i giorni, offre una vasta scelta di opzioni per trascorrere la giornata finale e quella iniziale dell’anno all’insegna dell’allegria, divertimento e buon cibo grazie all'Associazione Italiana Cuochi Itineranti che su incarico del Comune allestirà nella centrale via Ruffini il 'Capodanno in Piazza' della città di Ventimiglia.

E lo farà con 2 giorni di 'cibo da strada' preparato da operatori selezionati. All’interno del villaggio si potranno gustare i classici dello street food come gli hamburger di Fassona, il thai food, gli arrosticini di pecora, le specialità Sarde, i primi piatti della tradizione gastronomica regionale Italiana, i dolci tipici, il tutto con un occhio di riguardo alle esigenze dei celiaci grazie alla presenza di un truck gluten free in modo da offrire una proposta a 360 gradi. I piatti verranno preparati e cucinati al momento da 'chef', selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand a terra o truck food e con materie prime di comprovata provenienza. Il tutto annaffiato da birra artigianale italiana Toccalmatto in tour.

Oltre all’intrattenimento gastronomico – musicale che caratterizzerà la serata , per garantire maggiori servizi ai fruitori della manifestazione, è stato predisposto un servizio di “Smart Taxi” che consentirà di poter prenotare la propria corsa per il rientro in completa sicurezza fino a tarda notte. I taxi saranno disponibili sugli stalli di corso Repubblica.