Alla Sanremese Calcio arriva l’attaccante Alessio Spatari

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2023/24 dell’attaccante Alessio Spatari.



Nato a Genova l’8 agosto 2004, alto 1.84 per 78 kg, Spatari è una punta centrale che ha disputato la prima parte di questa stagione nell’Imolese. Nella sua carriera ha militato nei settori giovanili di Sampdoria, Cesena ed Imolese. In D ha totalizzato 11 presenze in campionato e ha messo a segno 2 reti. Spatari si metterà a disposizione del mister Gori per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.