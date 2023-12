Sanremo: Simone Baggioli a Marco Viale "Noi non siamo mai scesi a compromessi per vincere"

“Volevo ringraziare Marco Viale di ‘Sanremo al centro’ per questo assist che ci ha fornito, nel senso che la sua replica, come al solito, calca sul fatto che noi del centrodestra non vinciamo le elezioni da dieci anni. Vorrei fare presente però che loro per vincere sono scesi a compromessi di qualsiasi tipo, alleandosi con il PD, per poi dopo qualche anno disdegnarli, alleandosi con il principale antagonista della scorsa tornata elettorale, colui con il quale il signor Viale ha avuto dei rapporti non idilliaci - fa fede la sua pagina Facebook e le sue uscite pubbliche con tanto di locandine”.

Interviene in questo modo Simone Baggioli, Capogruppo di Forza Italia a Sanremo, rispondendo a Marco Viale: “Nel caso dell'amico Sindoni – prosegue - ricordo come il loro ‘Gruppo del Benessere’ abbia insinuato questioni assurde, defenestrandolo al volo, per poi farlo rientrare con una associazione che porta come candidato sindaco l’avvocato Mager, già presidente della lista dei 100, opposta a Biancheri la scorsa volta. Mi fa specie come 'Sanremo al Centro' possa accettare tutto questo senza nemmeno un piccolo confronto interno. Queste non sono considerazioni, ma dati di fatto, certificati dai vostri social network. Noi del centrodestra siamo sempre stati del centrodestra, siamo sempre rimasti coerenti con le nostre idee senza stravolgerle per vincere le elezioni, non vogliamo tradire i cittadini. Siamo felici che finalmente tanta gente si è resa conto del tranello, esempio lampante di tutti questi sotterfugi elettorali è assecondare le scelte dettate direttamente dal generale Alberto Biancheri, senza alcun modo di contestare scelte altrimenti con il rischio di finire alla gogna, come dimostrano gli articoli di giornale anche di questi ultimi giorni. Il travestimento da agnellino oramai è controproducente e, replicare facendo i cani da guardia, è ancora più avvilente. Ciò da noi espresso è la realtà, noi del centro destra non cederemo mai a compromessi, e non prenderemo mai in giro gli elettori con coalizioni arlecchino fatte solo per vincere le elezioni”.

“Ci sono alienati e alienatori – termina Baggioli - a volte le due cose coincidono, e chi paga il conto è la collettività. Un'ultima considerazione viene dall’ascolto delle parole del candidato sindaco Fellegara il giorno della sua ufficializzazione, le sue dichiarazione non si discostano da quando da noi affermato in questi mesi, e seppur a noi sembra anche strano sentirsi affiancati con concetti molto simili di critica dell’amministrazione uscente, comunque a loro non avete replicato con la stessa veemenza, forse con l’auspicio di contare sul loro supporto in caso di ballottaggio, d’altronde siete abituati a questa prassi, utilizzare il voto di sinistra ma al contempo prenderne le distanze. In questo siete bravissimi! Buona campagna elettorale”.