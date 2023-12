Aceb di Camporosso e Industrie Musicali di Vallecrosia organizzano "Armonie natalizie: un concerto per il bene" (Foto)

"Armonie natalizie: un concerto per il bene" andrà in scena venerdì 29 dicembre alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia. Si tratta di un concerto di Natale benefico che verrà organizzato dall'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e dalle Industrie Musicali di Vallecrosia, il Modern Music Institute, che hanno vinto il bando Aceb 2022, e sarà patrocinato dalla città di Ventimiglia.

"Le due associazioni si sono unite per portare un'esperienza unica di festa e solidarietà alle persone della nostra città" - fa sapere il neo vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Questo evento non solo catturerà lo spirito natalizio ma offrirà anche l'opportunità di raccogliere fondi. Per questo motivo l'ingresso sarà di 15 euro".

"Giovani musicisti delle Industrie Musicali dagli 8 ai 18anni, seguiti da Renzo Lanziani e Alessio Benedetto, si esibiranno in uno spettacolare concerto con musica e canti tipici natalizi e non. L'evento sarà presentato da Federico Bruzzese, speaker di radio Onda Ligure" - svela Grimaldi - "Sarà un momento di magia musicale che coinvolgerà il pubblico di tutte le età. Per info e prenotazioni dei biglietti si possono contattare il +39 345 85 17 448, +39 392 88 69 993 o il +39 347 26 59 364 oppure online su Eventbrite".