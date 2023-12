Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 19 a martedì 26 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 19 DICEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-19.00. ‘Poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



10.00. ‘Wunderbazaar’: esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, fino al 23 dicembre, info 380 4770378

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



17.30. L'autrice Fellegara Morena presenta il suo ultimo romanzo ‘Delitti e Tarocchi’ assieme a Daniela Cassini con letture dell'attrice Loredana De Flaviis. Osteria La Ciotola via Santo Stefano 4



21.00. ‘Christmas concert’: concerto dell’Happy Chorus + primo evento di Preghiera Carismatica Comunitaria che ritorna dopo anni in Palazzo Roverizio aperto alla città. Palazzo Roverizio, ingresso libero

21.30. In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, la finale di Sanremo Giovani 2023 condotta da Amadeus con 12 Artisti in gara. Nel corso della serata sarà presente anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 74° Festival di Sanremo

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

17.00. Convegno su ‘Emergenza Abitativa e Co-Housing’ a cura della Cooperativa Sociale Jobel, in qualità di Ente Gestore del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Imperia. Biblioteca Civica L. Lagorio

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

17.00. ‘Strena de Deinà’: incontro tra le Associazioni cittadine e l'Amministrazione comunale per il tradizionale scambio di auguri a cura della Cumpagnia d'i Ventemigliusi. Sala Consigliare del Palazzo Comunale



BORDIGHERA



10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio



OSPEDALETTI

10.00-13.00. Mercatino natalizio a cura degli alunni della scuola media di Ospedaletti. Portico del Comune



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio



CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00. ‘Wunderbazaar’: esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, fino al 23 dicembre, info 380 4770378

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

17.00. Spettacolo luminoso itinerante ‘Moonlight’ in Via Matteotti

IMPERIA

8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

14.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



20.30. Concerto di Natale delle orchestre e del coro scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Nazario Sauro’ di Imperia ad indirizzo musicale. Duomo di San Maurizio, ingresso libero, anche domani

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

BORDIGHERA

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio

DIANO MARINA



9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

20.00. ‘La Valse & l'enfant et les Sortilèges’: spettacolo di balletto con la nuova creazione di Jean-Christophe Maillot che riunisce 240 artisti sul palco per dare sostanza a uno spettacolo di grande formato che Ravel aveva già immaginato ai suoi tempi come una commedia musicale ante litteram. Evento a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





GIOVEDI’ 21 DICEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Fiera ‘Gust’Arte Natale 2023’ in piazza Colombo, fino al 23 dicembre

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-12.00. Mercatino solidale Anffas alla Coop di corso Matuzia

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00. ‘Wunderbazaar’: esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, fino al 23 dicembre, info 380 4770378

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

16.30. ‘Christmas Dreams’: concerto del Coro Coccole d’Armonia. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo dedicato alla musica sacra per soprano, coro e orchestra con la partecipazione di Albertina Del Bo, vincitrice del Concorso Lirico Internazionale ‘Anita Cerquetti’ e il Coro ‘FilHarmonia’. Musiche di Vivaldi, Mozart e Haydn. Chiesa Santa Maria degli Angeli, ingresso gratuito (più info)



IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

20.30. Concerto di Natale delle orchestre e del coro scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Nazario Sauro’ di Imperia ad indirizzo musicale. Duomo di San Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

16.00. Per l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, scambio degli auguri con protagonista il Natale con canti e poesie a cura di Cecilia Pini, mezzo soprano e direttrice del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, Mariacristina Brettone, interprete del teatro classico e contemporaneo, e Marco Scullino, Console Rappresentante Cumpagnia d'i Ventemigliusi. Interviene il Sindaco Flavio Di Muro. Museo Civico ‘Girolamo Rossi’, partecipazione libera

BORDIGHERA



10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 24 e il 31 dicembre)

OSPEDALETTI

20.45. Per la rassegna ‘Winter Concert’ a cura di Monia Russo, esibizione dei cantanti della scuola di canto ‘House Voice’ con brani pop, cover, inediti e natalizi. Sala eventi ‘La Piccola’

TAGGIA

21.00. Cerimonia di consegna delle 'Sequelle', l'onorificenza che premia l'impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato a cura del Comitato Festeggiamenti San Benedetto Rioni Tabiesi. Segue il Concerto di Natale della Banda cittadina 'Pasquale Anfossi’. Opere Parrocchiali



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



14.30-17.30. Festa di Natale del Centro Aggregativo per ragazzi con giochi e merenda. Palazzetto dello sport



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio 10.00-



16.00. Mercatini di Natale organizzati dai bambini della scuola primaria e dell’infanzia e dalle insegnanti del plesso scolastico di Airole. Piazza delle scuole (h 10/12-14.30/16)

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

20.00. ‘La Valse & l'enfant et les Sortilèges’: spettacolo di balletto con la nuova creazione di Jean-Christophe Maillot che riunisce 240 artisti sul palco per dare sostanza a uno spettacolo di grande formato che Ravel aveva già immaginato ai suoi tempi come una commedia musicale ante litteram. Evento a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum (più info)



20.00. ‘Au scapel’: spettacolo teatrale di Antoine Raoult con Davy Sardou e Bruno Salomone. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





VENERDI’ 22 DICEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Fiera ‘Gust’Arte Natale 2023’ in piazza Colombo, fino al 23 dicembre

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00. ‘Wunderbazaar’: esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, fino al 23 dicembre, info 380 4770378

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

16.00. Per la Rassegna musicale Swing Corner of Christmas (10ª edizione), ‘Nu-Swing Contamination – Good Mood Intha Hood’. Piazza Borea d’Olmo



IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



21.00. Presentazione di tre documentari realizzati dagli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia per il progetto ‘Im-magini e suoni per una città centenaria’ (la Biblioteca civica Leonardo Lagorio, le figure femminili imperiesi di ieri e oggi, i festeggiamenti degli 11 ex comuni che formano Imperia), realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola. Auditorium della Camera di Commercio, ingresso libero sino ad fino a esaurimento posti



VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)



10.00-18.00. Mercatino di Natale con idee regalo, artigianato artistico, prodotti tipici, trono di Babbo Natale, laboratorio degli Elfi, musica. Area Pedonale di via Ruffini, anche domani

21.00. ‘Un Natale per il Gaslini ... bentornato Ryan!’: serata musicale in favore dell'istituto Giannina Gaslini con esibizione di: Blue Velvet Sound, Blue Moon, Mercato del Colori, The Family Gospel Choir. Teatro comunale



21.00. Concerto natalizio del Coro Polifonico città di Ventimiglia nella Chiesa di S.Agostino

BORDIGHERA

8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h 15)

10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio



15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 24 e il 31 dicembre)

15.30 & 17.00. Melodie nelle Vie (h 15.30/18.30 centro città + h 17/20 centro storico)

17.00. Per ‘Il Natale dei bambini’: spettacolo ‘Lo Schiaccianoci’. Mercato Coperto, Piazza Garibaldi

TAGGIA



21.00. Concerto di Natale di musica sacra a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Basilica della Madonna Miracolosa

RIVA LIGURE



15.00. Per il progetto ‘Riva4future’, festa natalizia per bambini con la partecipazione delle Associazioni locali. Piazza Matteotti

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PIGNA



10.00-12.00. Mercatino di Natale organizzato dalle Scuole di Pigna con la cornice dei Canti natalizi degli alunni dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Ex Cappella Santa Croce

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.00. ‘La Valse & l'enfant et les Sortilèges’: spettacolo di balletto con la nuova creazione di Jean-Christophe Maillot che riunisce 240 artisti sul palco per dare sostanza a uno spettacolo di grande formato che Ravel aveva già immaginato ai suoi tempi come una commedia musicale ante litteram. Evento a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)



SABATO 23 DICEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Fiera ‘Gust’Arte Natale 2023’ in piazza Colombo

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

10.00. ‘Wunderbazaar’: ultimo giorno dell’esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, info 380 4770378



15.00-24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

15.00. ‘Villaggio di Babbo Natale’: intrattenimento per bambini con letterine per Babbo Natale. Laboratori, giochi ed incontri con gnomi, elfi e folletti. Piazza Borea d’Olmo



IMPERIA



8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

21.00. Serata di divulgazione letteraria e scientifica dal titolo ‘La forma della luna - Italo Calvino e l’osservazione del cielo’ dedicata a Italo Calvino e al suo rapporto di scrittore e intellettuale con le osservazioni celesti a cura della giornalista Alessandra Chiappori. Planetario di Imperia (prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

10.00-18.00. Mercatino di Natale con idee regalo, artigianato artistico, prodotti tipici, trono di Babbo Natale, laboratorio degli Elfi, musica. Area Pedonale di via Ruffini

14.00. ‘La Banda di Babbo Natale’: pedalata non competitiva a cura dell'associazione FIAB Riviera dei Fiori e in collaborazione con l'Istituto Biancheri rivolta alle famiglie e all'intera comunità. Ritrovo davanti alle scuole di Via Roma (in costume e/o con accessori natalizi) + al termine Concerto Musicale realizzato dai ragazzi davanti alla scuola di via Veneto (più info)

15.00-17.00. Per l’Emporio della Solidarietà , distribuzione di 130 pacchi dono per bambini + animazione a sorpresa con mago + nutella party e bibite a gogò. Salone parrocchiale di San Nicola, via Roma



21.00. Concerto ‘Note di Natale’ con l’Orchestra Filarmonica giovanile Città di Ventimiglia. Teatro Comunale

VALLECROSIA

10.00-18.00. Villaggio natalizio: Aspettando il Natale con il trenino di Babbo Natale, consegna dei regali e merenda per tutti i bambini. Solettone Sud e Pista di Pattinaggio

17.00. Per la rassegna ‘Suoni d’Inverno’, ‘Voci di Natale’: concerto vocale e corale a cura di ‘AMP Obiettivo Musica’ con giovani musicisti e coristi dell'Associazione Musicale Pergolesi. Sala Polivalente del Comune

BORDIGHERA

8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h 15)

10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 24 e il 31 dicembre)

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

16.00. ‘Il Natale dei bambini’: baby dance e christmas show nel villaggio di Natale. Centro storico

OSPEDALETTI

15.30. ‘Magic Christmas Show’: spettacolo per bambini con il Teatro dei Mille Colori + arrivo di Babbo Natale con merenda per tutti. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



15.00. Natale a Taggia: giornata Natalizia per tutti i bambini e le famiglie con Babbo Natale e l'Elfo, Spettacoli, truccabimbi, distribuzione palloncini natalizi e zucchero filato. Esibizione delle voci dei bambini del coro ‘Mille voci, una voce’ dell'Associazione 'la luna e i suoi raggi’ e degustazione di cioccolata calda offerta dalla Pro loco di Taggia. Piazza SS Trinità

21.00. ‘Taggia in Gospel’ (2ª edizione): concerto a cura della ‘Family Band Gospel Choir’ in collaborazione con il Centro Culturale tabiese. Chiesa di Santa Teresa, ingresso libero



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



11.00. Festa per i 100 anni dell'associazione sportiva Golfo Dianese 1923 con consegna riconoscimento da parte del Comune in presenza dei dirigenti della società, degli ex giocatori e di tutti gli appassionati sportivi che vorranno prendere parte a questo momento di festa. Sala Consigliare

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00-18.00. Saggio di Pattinaggio a cura di Roller SanBart. Palestra comunale



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

14.00. Incontro con gli Alpini, con cioccolata calda e vin brûlé. Piazza Garibaldi

21.00. Concerto Natalizio della Banda di Ventimiglia al Centro Falcone, Sala Tigli

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

14.30. Babbi Natale in Moto con il MotoClub Maggioni, Dusäigöti, Protezione Civile R. Bernardiello e Club Fiat 500 Monaco. Piazza Mauro

DOLCEDO



20.30. ‘Le Vielleux de la Reine’: concerto di Natale del Duo di Ghironde formato da Ron Hollein e Francesco Giusta dal titolo ‘Le amusements d’un heure. Duetti virtuosistici francesi del ‘700’. Chiesa Parrocchiale San Tommaso, ingresso ad offerta libera



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VILLA FARALDI

21.00. Concerto Natalizio con la soprano Cinzia Ravotto accompagnata dalla pianista Tiziana Zunino. A fine concerto seguiranno gli ‘Auguri Cioccolatosi’. Chiesa di San’Antonio Abate a Tovo Faraldi



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.00. ‘La Valse & l'enfant et les Sortilèges’: spettacolo di balletto con la nuova creazione di Jean-Christophe Maillot che riunisce 240 artisti sul palco per dare sostanza a uno spettacolo di grande formato che Ravel aveva già immaginato ai suoi tempi come una commedia musicale ante litteram. Evento a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





DOMENICA 24 DICEMBRE



SANREMO

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.30. ‘Babbo Natale vien dal mare’ a cura della Canottieri Sanremo in Piazzale Vesco

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

17.00. Parata Musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ nel Centro Cittadino

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

17.00. ‘Babbo Natale Sub’: Babbo Natale arriva dal mare su una slitta galleggiante trainata da possenti renne con tanti doni per i bambini presenti sulla banchina. Evento a cura di ‘Imperia nel Blu’ e altre realtà associative del territorio. Calata Cuneo a Oneglia, zona di ponente (vicino alle gru)

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

VALLECROSIA

18.00. Tradizionale Falò di Natale in Piazza Don Gastaudo a Vallecrosia Alta



15.00-19.00. Per Natale all'oratorio, sfilata in maschera a tema natalizio sul Lungomare G. Marconi con arrivo all'oratorio salesiano Don Bosco dove Babbo Natale consegnerà i doni ai bambini

BORDIGHERA



8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

10.00-17.00. ‘Babbo Natale ti aspetta!’: Animazione itinerante in Corso Italia (h 10/12-15/17)

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h 15)

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

16.00. Babbo Natale Band: Sfilata della Banda Musicale Borghetto San Nicolò in centro città

17.30. Babbo Natale arriva dal mare. Porto turistico

TAGGIA ARMA

10.00-12.30. ‘Christmas Parade’: musica e balli per una passeggiata in allegria nelle vie del centro di Taggia in compagnia di Babbo Natale, di un albero di Natale vivente, di un folletto sui trampoli e performer, di un artista 'illusion' e altri personaggi natalizi ballerini. Vie del Centro di Taggia



15.30-17.00. ‘Christmas Parade’: parata natalizia in compagnia di Babbo Katale, di un albero di Natale vivente, di un folletto sui trampoli e performer, dì un artista 'lllusion' e altri personaggi natalizi ballerini. Partenza da Villa Boselli con percorso: via Boselli, via Queirolo, Piazza Tiziano Chietrotti e Lungomare di ponente

SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Realizzazione di un Presepe ‘musicale’ vivente con il consueto scambio di auguri. Piazza Scovazzi



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



14.00. ‘Vigilia di Natale in piazza’: lo showman Gianni Rossi anima la piazza, con Babbo Natale e la cassetta per imbucare la letterina. Piazza Martiri della Libertà

21.45. Nascita di Gesù bambino dal mare : tradizionale iniziativa dianese organizzata dall'Associazione Diano Sub: Gesù Bambino nasce dalle acque di Diano Marina (spiaggia attigua al Molo delle Tartarughe) e, accompa-gnato dai sub, viene consegnato al sacerdote che lo porterà nella Chiesa Parrocchiale dove viene celebrata la solenne celebrazione natalizia alle ore 22



SAN BARTOLOMEO AL MARE



22.00, 22.30 & 21.00. Santa Messa di Natale: Santuario Nostra Signora della Rovere (h 22) + Parrocchia di San Bartolomeo (h 22.30) + Messa in latino al Santuario Nostra Signora della Rovere (h 24)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

23.00. Estrazione della lotteria natalizia intorno al fuoco + alle 24 nella chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo celebrazione della tradizionale Santa Messa di mezzanotte cantata, animata dalla 'Cantoria' di Airole accompagnata dall’organo + tradizionale scambio degli auguri di Natale attorno al fuoco con cioccolata calda, pandoro/panettone e 'Mariete e Galeti'

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

23.00. Messa tradizionale cantata nella Chiesa Parrocchiale



PIGNA



22.30. Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo + segue scambio di auguri nella caratteristica Piazza ‘vecchia’ con cioccolata calda, intorno al tradizionale ‘fuoco’ simbolo di convivialità



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

TRIORA

18.00. Festa per la vigilia di Natale con accensione del tradizionale Osu (falò) per salutare l’arrivo di Babbo Natale

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





LUNEDI’ 25 DICEMBRE





15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

BORDIGHERA

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 31 dicembre)

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



14.30. Esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio nell'isola pedonale cittadina, organizzata dal Club 500 Golfo Dianese. Centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio

ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





MARTEDI’ 26 DICEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Antiquariato di Natale: mercatino in piazza Colombo, anche domani

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



10.30 & 15.30. ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’: due visite guidate per grandi e piccini alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (4 euro). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (necessaria prenotazione via mail: museiimperia@solidarietaelavoro.it)



14.00-17.00. Apertura straordinaria di Villa Faravelli. Alle ore 15 visita accompagnata ‘Villa Faravelli, un museo da scoprire’: percorso tra i movimenti nati tra gli Anni ’30 fino ai ’70, dall’astrattismo geometrico all'arte concreta e informale allo spazialismo, alle avanguardie europee e americane (4 euro). Maci Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (per la visita necessaria prenotazione via mail: museiimperia@solidarietaelavoro.it)



VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)



BORDIGHERA



10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 31 dicembre)

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

OSPEDALETTI

16.00. Concerto di Musica Sacra ‘Et in terra pax hominibus’ a cura del Coro Troubar Clair. Chiesa di Cristo Risorto, Piazza Europa



RIVA LIGURE



10.00. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: boutique a cielo aperto con il meglio della tradizione italiana dell’artigianato di qualità. Via Martiri della Libertà e Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio

ENTROTERRA



AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio



10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio

DOLCEACQUA



18.30. Concerto della Banda cittadina nella Chiesa parrocchiale



20.30. Cantendu denâi au Foegu con i ‘Blessed Rebels’: percorso itinerante dei fuochi con partenza da Fravega con i Dusäigöti

PIGNA

17.00. Concerto di Natale con il Gruppo musicale di Reddy Bobbio nella Chiesa di San Michele



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





