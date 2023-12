Sanremo: truffe telefoniche agli anziani, gli agenti del Commissariato arrestano un giovane campano

Truffa un’anziana di 90 anni, ma gli agenti del Commissariato di Sanremo lo arrestano in flagranza di reato mentre aveva addosso ancora tutta la refurtiva. I fatti sono avvenuti giovedì scorso quando, nel corso della mattinata sono arrivate diverse segnalazioni di tentate truffe telefoniche da parte di molti anziani, per fortuna non andate a buon fine.

Dopo pochi minuti dalle telefonate ricevute gli agenti hanno scoperto un giovane che si allontanava verso la stazione ferroviaria cittadina a bordo di un monopattino. Il ragazzo, di origini campane, è stato identificato e, una volta perquisito, è stato in possesso di un borsone con diversi monili in oro, denaro contante (circa mille euro) e un orologio del valore stimato di ventimila euro.

Pochi minuti dopo, la 90enne ha chiesto l’intervento del 112 e la refurtiva in possesso del giovane era proprio provento del furto alla donna. E’ stato quindi arrestato ed ora il ragazzo è in carcere.

Per scongiurare la messa a segno di altre truffe a soggetti vulnerabili, negli ultimi periodi presi di mira e diventati preda di numerose truffe, messe in atto da abili telefonisti venivano allertati tutti gli equipaggi presenti sul territorio. Le modalità della truffa, che inizia con una conversazione telefonica durante la quale chi contatta la vittima descrive una situazione di pericolo di un familiare e chiede in cambio somme di denaro, si conclude con l’arrivo in casa di un complice del telefonista, già annunciato, il quale ha il compito di ritirare quanto pattuito.