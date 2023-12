Tornano gli scioperi dei trasporti, venerdì 15 dicembre quattro ore di stop

Tornano gli scioperi dei trasporti, domani quattro ore di stop. Protestano Cub Trasporti, Cobas, Adl Cobas e Sgb: la protesta era prevista per lunedì 27 novembre, ma per evitare una precettazione analoga, è stata spostata a venerdì.

Il governo aveva proposto, ma senza successo, un confronto con i sindacati e associazioni datoriali per congelare la mobilitazione. Secondo quanto riferiscono i sindacati le associazioni datoriali si sarebbero opposte, rifiutando di entrare nel merito delle rivendicazioni degli autoferrotranvieri che vanno dai salari alla sicurezza per gli addetti e i passeggeri, a investimenti pubblici per il settore e al no alle privatizzazioni.

Nel dettaglio saranno interessate all’agitazione anche i dipendenti di Riviera Trasporti di Imperia.

Non sarà garantito il servizio nella seguente fascia oraria: dalle 9 alle 13. Sono garantiti i servizi scuolabus del trasporto in andata e quelli di ritorno dopo le 13.