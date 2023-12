L'addominoplastica uomo è diventata sempre più popolare negli ultimi anni nel mondo maschile perché sono molti individui di questo genere sessuale che vogliono migliorare la loro zona addominale.

Ora possono farlo grazie a questo intervento chirurgico ed estetico che ha l'obiettivo di tonificare e rimodellare l'addome, donando un aspetto più definito e snello.

in questo articolo ne vogliamo parlare, cercando di capire quelli che sono gli obiettivi precisi di questo intervento e qual è il processo chirurgico e i risultati finali.

Per quanto riguarda gli obiettivi diciamo che l'addominoplastica maschile si concentrerà nello specifico su diversi obiettivi che comunque sono mirati allo stesso risultato e cioè migliorare l'aspetto dell'addome di un uomo.

Questi obiettivi includeranno la rimozione di tessuto adiposo nella zona addominale e anche dell'eccesso di pelle, ma anche la riparazione dei muscoli addominali separati o allentati, nonché la creazione di una più definita linea di vita.

Questo intervento chirurgico risulterà particolarmente congeniale per quegli uomini che hanno perso molto peso, e che però si trovano ad avere una pelle molto flaccida e quindi a volere un addome più atletico e tonico.

Per quanto riguarda il processo chirurgico che ha a che fare con l'addominoplastica maschile diciamo che ci sono vari step operativi da considerare, tenendo presente comunque che la prima cosa è cercare una specialista di alto livello, perché in questi casi non ci si può affidare a chiunque, né si può improvvisare, ma si deve trovare un chirurgo col quale iniziare un rapporto di fiducia reciproca.

La prima cosa da fare sarà una visita preoperatoria che servirà allo specialista per conoscere meglio il paziente il suo stato di salute per parlare degli obiettivi. Arrivati all'operazione si comincerà con un'incisione orizzontale sopra l'osso pubico e cioè nella regione inferiore della zona.

Grazie a questa incisione verranno rimossi sia l'eccesso di pelle che il tessuto adiposo, ma successivamente i muscoli addominali potranno essere strutturati e riparati, nell'ottica di creare un aspetto più definito e tonico.

L'ultima fase sarà ridistribuire e strutturare la pelle per ottenere un addome più sodo e snello: in alcuni casi può essere necessario posizionare anche un drenaggio temporaneo.

Quali saranno i risultati e altre considerazioni

Per quanto riguarda i risultati se tutto va bene un nuovo può aspettarsi grandi miglioramenti nell'aspetto del suo addome, proprio perché l'eccesso di pelle e tessuto adiposo verranno rimossi, creando un addome piuttosto che piatto, mentre la riparazione dei muscoli addominali, andrà a creare una silhouette più definita, e riallineando il contempo la parete addominale.

Ma è importante sottolineare che i risultati possono variare da persona a persona: però l'importante sarà mettersi nelle mani di un chirurgo qualificato che potrà donare dei risultati soddisfacenti dal punto di vista estetico.

Infine ricordiamo che per avere risultati sarà importante avere pazienza durante il periodo di recupero dopo l'intervento perché inizialmente la persona può sentire gonfiore, lividi e una certa sensazione di tensione nella zona addominale.

Però l'importante sarà seguire le istruzioni del chirurgo per il recupero post operatorio che possono includere l'uso di indumenti di compressione, che servono per accelerare la guarigione