L'8 dicembre grande inaugurazione dell'Iris Bistrot in via Roma 65 a Sanremo

L'8 dicembre si inaugura a Sanremo l'Iris Bistrot, in via Roma 65. Il Bar-Ristorante propone una cucina tradizionale piemontese, con un'attenzione particolare alla qualità delle materie prime e alla stagionalità. Il bistrot è aperto sia a pranzo che a cena. A pranzo propone piatti veloci e sfiziosi, ideali per chi lavora in zona. La sera, invece, la cucina si fa più curata e ricercata, con piatti da gustare in compagnia.

Il nome del bistrot, Iris, nasce dalle iniziali della titolare Irene e del marito chef Rinaldo. Lo chef Rinaldo, che vanta una lunga esperienza nella ristorazione, spiega inoltre, che: “ il nome Iris si ispira alla mitologia greca. Iris era la dea dell'arcobaleno, messaggera degli dei. È spesso raffigurata come una figura eterea che sorge dalle nuvole dopo una tempesta. La sua immagine è spesso interpretata come un simbolo di rinascita e rinnovamento”.

“Auspicavamo – prosegue lo chef - che il nostro nuovo bistrot avesse queste prerogative. Vogliamo che sia un luogo di ritrovo per tutti, dove poter gustare piatti buoni e genuini, in un ambiente accogliente e rilassante".

"L'Iris Bistrot è un progetto a cui teniamo molto" aggiunge Irene. "Vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza culinaria unica, che possa farli sentire come a casa".

L'inaugurazione si terrà il giorno dell'Immacolata a partire dalle ore 17. Sarà un'occasione per conoscere il nuovo locale e assaggiare i suoi piatti. Per ogni ulteriore informazione o prenotazione potete chiamare al 348 4791821 anche (Whatsapp) oppure visitare le pagine Facebook e Instagram.