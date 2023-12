Pallamano, buona la prima per i ragazzi dell'under 13 dell'Abc Bordighera (Foto)

Buona la prima per i ragazzi U13 dell'Abc Bordighera che iniziano con una bella prestazione sul campo del Mentone.

"Ottima partenza della nostra squadra che chiude il primo tempo in vantaggio 17-4 e mantiene la concentrazione portando a termine l'incontro 32-4 senza incassare altri gol" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Ottima prestazione sia del portiere Matteo Lai che di tutti i ragazzi scesi in campo. Partita affrontata con la giusta attenzione e agonismo che hanno portato a questo importante risultato. Adesso ci prepariamo per il derby con il Ventimiglia che sarà giovedì 7 dicembre alle 18 presso la palestra Conrieri di Bordighera. Speriamo come sempre nella partecipazione dei nostri sostenitori che da sempre ci accompagnano".

Prestazione sottotono, invece, per l'under 17 sul difficile campo di Molteno dove è giunta una sconfitta per 33/27. "Difficile da digerire" - dice la società - "E' stata una prestazione sottotono, un passo indietro in confronto alle ultime gare ma, sicuramente, i ragazzi sapranno reagire e torneranno alla vittoria già nella prossima partita in programma domenica 10 dicembre alle 11 presso il palazzetto dello sport di Bordighera. Ringraziamo come sempre tutti i nostri sponsor che ci permettono di continuare a far sognare i nostri ragazzi".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrilli.