Calcio, Promozione: ‘manita’ del Ventimiglia. Battuto il malcapitato Quiliano-Valleggia per 5-0

Continua per il Ventimiglia il momento positivo e approfittando del doppio turno casalingo s'impone largamente sul Quiliano & Valleggia raggiunto stasera dalla Campese all'ultimo posto in classifica. Al contrario, per i frontalieri, dopo un inizio di torneo difficile, ultimamente stanno dando continuità di risultati soprattutto in casa consentendo loro di risalire la graduatoria sino all'attuale sesto posto e con questo trend di risultati, la zona play-off può essere raggiunta ben presto.



Favoriti dal pronostico, i granata mettono al sicuro il risultato nei primi 16' quando infilano la rete ospite per ben tre volte. Il primo gol avveniva al 6' grazie a un preciso scambio fra Addiego e Sparma con quest'ultimo che infilava in diagonale l'angolo basso. Al 9' Addiego cercava il palo lontano, ma la sfera lo sfiorava perdendosi sul fondo.Il raddoppio, giungeva al 16' e lo propiziava Sparma per Oliveri che metteva in rete. Passava solo un minuto, Ala, scorgeva in area Rea che di testa insaccava. Annichilito, il Quiliano & Valleggia, provava a reagire, ma Haderbache, sventava la minaccia in un paio di incursioni degli ospiti.I locali, tuttavia potevano chiudere il primo tempo con un maggiore margine con le occasioni di Rea al 20' (Ghizzardi gli chiudeva lo specchio della porta) e al 35'( tiro contro l'esterno della rete).



Nella ripresa, i savonesi sono a un passo dal gol della bandiera quando al 5' Fanelli colpiva la traversa. Il Ventimiglia, forte del triplice vantaggio, giocava in scioltezza e su azione di contropiede, Rea, lanciato sul lungolinea sinistro, serviva in area l'accorrente Sparma che insaccava. Per lui, è la nona rete su dodici partite. Al 25', c'era gloria anche per Gambacorta (entrato da poco) il quale, lanciato in contropiede, attendeva l'uscita di Ghizzardi per mettere in rete con un diagonale rasoterra. Tra le note dolenti, c'è da segnalare, per la cronaca che al 24' del primo tempo, un gruppo di sostenitori della squadra ospite facevano esplodere, nei pressi della tribuna un petardo di grosse dimensioni che faceva sobbalzare il pubblico presente provocando attimi di paura con conseguenti indignazioni verso questo manipolo di tifosi. Si scatenavano battibecchi fra le due fazioni senza tuttavia altre conseguenze anche per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine che facevano tornare tutto alla calma.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Xhamo,Oliveri, Peirano, Addiego, Ierace, Ala, Cassini, Latella, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Zinghini, Verardi, Bellando, Bertone, Gambacorta.



QUILIANO & VALLEGGIA: Ghizzardi, Meta, Carocci, Buffo, Cestelli, Murialdo, Fanelli, Freccero, Perrone, Saino, Bazzano. Allenatore: Fiorio. Sono subentrati: Reffo, Ndiaye, Caruso, Sata.



ARBITRO: Igor Nicola Viviani (Sez. Genova). Assistenti: Preci e Semeria (Sez. Savona).C.S.