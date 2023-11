I risultati del Judo Club Vallecrosia ai Campionati Regionali Liguri di Arenzano

Si sono svolti ad Arenzano i Campionati Regionali Liguri FIJLKAM.

Il Judo Club Vallecrosia si è presentato con cinque giovani atleti della classe Es A ed Es B che hanno portano a casa due medaglie d’oro una medaglia d’argento una medaglia di bronzo ed un quinto posto.



Salgono sul gradino più alto del podio gli atleti classe es. A, prima fascia dell’agonismo, Ferraro Allegra cat. 57 kg e Sanchez Fabrizio cat. 55 kg; medaglia d’argento per Pisano Maya cat. 48 kg; medaglia di bronzo per Logiacco Alessandro cat. 66 kg; l’esordiente B Masala Giacomo ha guadagnato un quinto posto in regione nella cat. 50 kg.

“Nuovamente premiati l’impegno, la costanza e la preparazione che hanno distinto questi ragazzi durante i mesi di allenamento, tutto questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta” afferma con soddisfazione il maestro Mauro Monaco.