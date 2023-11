Pallavolo: iniziato nel migliore dei modi il campionato U16 femminile per la squadra NLP Sanremo

Iniziato nel migliore dei modi il campionato U16 femminile per la squadra C.R.M. Centro Rieducazione Motoria NLP Sanremo che ha vinto nettamente per 3-0 contro Bordivolley.



“Squadra molto rinnovata quella guidata da Silvia Cimino – si spiega nella nota - ma ben piazzata in campo nonostante i nuovi innesti, grazie alla costante preparazione fatta da inizio anno agonistico. Partita quindi senza scossoni dominata fin dal primo set.



Nel pomeriggio scende in campo la serie D Controcorrente contro la prima in classifica Volare Volley Arenzano. Partono subito bene le nostre ragazze contro la forte squadra avversaria, purtroppo un blackout di gioco fa si che prendono troppo distacco senza riuscire più a recuperare. Nel secondo e nel terzo set nuovamente partenza a razzo ma i tantissimi errori commessi hanno permesso alle avversarie di agguantarci e tenere poi saldamente il vantaggio. Una sconfitta sulla quale la coach Michela Valenzise lavorerà in settimana soprattutto sotto l'aspetto mentale.



Sabato invece ulteriore convocazione per la 2ª selezione territoriale per le due nostre giovani atlete Alessia Seno e Bianca Michelini. Tutta la società è orgogliosa di voi”.