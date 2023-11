Questo Natale regala un viaggio tra i sapori artigianali con le proposte di Birre da Manicomio

Nel catalogo di Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), store digitale che rappresenta un autentico punto di riferimento nel settore, oltre ad un’attenta gamma di birre artigianali provenienti da tutto il mondo, è semplice trovare anche soluzioni ad hoc per occasioni speciali. Per il Natale 2023, ad esempio, è possibile scoprire cesti, kit di degustazione e deliziosi panettoni artigianali alla birra.

Proprio i panettoni, con o senza canditi, alla crema di birra o arricchiti da cioccolato, rappresentano una delle idee regalo natalizie più gettonate. Del resto, chi non ama ricevere del buon cibo come cadeau?

Sempre restando in tema idee regalo, lo store digitale ha in serbo un’ulteriore iniziativa per i clienti. Stiamo parlando del Birrandaio, un divertente calendario dell’avvento alcolico che annovera 24 birre in lattina, in edizione limitata, ottime per intraprendere un viaggio sensoriale tra i sapori e gli stili più iconici del mondo della birra artigianale.

Il successo riscosso da Birre da Manicomio è il risultato di un impegno che passa dall’individuazione di oltre 1.000 birre artigianali, che fanno riferimento a tantissime etichette provenienti da tutto il mondo. La proposta visibile online, infatti, è concepita proprio per interpretare le diverse preferenze individuali: dai semplici amatori ai palati più sottili.

Alcuni esempi? Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola il portale, i clienti possono filtrare la loro ricerca per stile, brand, tipologia di birra o abbinamenti culinari. Vengono così presentate tantissime alternative, dalle birre Inglesi a quelle Trappiste, passando per birre d’Abbazia, birre Ale, birre scure o birre Tedesche.

Per offrire una risposta puntuale alle diverse necessità degli utenti è stata costruita una customer experience su misura. Gli ordini sono elaborati in appena 24 ore. Gli imballi che proteggono la merce sono robusti e sicuri. Mentre le spedizioni si realizzano rapidamente e diventano gratuite per importi di almeno 100 euro. A ciò si unisce la vantaggiosa politica “Soddisfatti o rimborsati”, per offrire maggior serenità e sicurezza.

Tra le novità di Birre da Manicomio ci sono gli Starter Kit, la soluzione ideale per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici e unici delle birre artigianali. Merito di una selezione di 12 birre, accompagnate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

La sezione blog dell’e-commerce racchiude spunti originali e preziosi consigli, che consentono di vivere appieno la propria passione per i sapori artigianali. Invece, la pagina dedicata alle idee regalo include kit degustazione, Magnum, Buoni Regalo e T-shirt. A portata di click ci sono anche bicchieri di birra e tante interessanti novità da scoprire.

Sono gli stessi clienti a certificare la qualità della shopping experience sullo store digitale, con gli oltre 1.700 feedback sulla piattaforma Recensioni Verificate. Registrano l’eccellente punteggio medio di 4,8/5.

Mentre l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), infine, ha certificato Birredamanicomio.com come uno dei più autorevoli punti di riferimento nell'e-commerce italiano per il quarto anno consecutivo. Un autorevole riconoscimento, che rende l’azienda l'unico e-commerce specializzato in birre inserito nella lista delle migliori Enoteche Online.