Incidente stradale questo pomeriggio, poco prima delle 17, sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia.

Secondo una prima ricostruzione un furgone e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che ha portato il conducente del mezzo a due ruote, un 54enne, in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità.