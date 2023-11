Piano sociosanitario, Pd: “Da Sanremo a Spezia viaggio sui territori per palare di sanità”

Dopo l'incontro nel Tigullio sabato 28 ottobre e martedì 7 novembre a Spezia, proseguono gli incontri sulla sanità del Gruppo PD in Regione Liguria. Oggi giovedì 9 novembre, ad Albenga alle 21 al circolo PD in via Roma; giovedì 16 novembre a Sanremo alla Federazione Operaia di via Corradi alle 17.30, lunedì 20 al Bibi service di Genova. Gli incontri sul territorio sono organizzati dai consiglieri del Gruppo PD in Regione Liguria in vista della presentazione in aula del Piano socio sanitario.

“La sanità ligure è in crisi e il Piano socio sanitario non dà risposte ai grandi problemi che affliggono la nostra Regione: liste di attesa, carenza di personale medico e infermieristico, ospedali fatiscenti e una sanità poco attraente che fa andare i bandi deserti - dicono dal Partito Democratico - prima della presentazione del Piano socio sanitario in consiglio, martedì 21 novembre, i consiglieri regionali del Partito Democratico stanno incontrando i cittadini per ascoltarli e per raccogliere stati d’animo, suggerimenti e commenti e per condividere le proposte emerse nelle varie discussioni in Commissione. Gli incontri proseguiranno anche dopo la discussione del Piano Socio Sanitario per rafforzare il rapporto con i territori e discutere di un tema urgente che non può essere più rimandato: la tutela del diritto alla cura per tutti”.