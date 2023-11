Reds Rugby Team in campo i piccolissimi e le 'Barbarians' (video)

Sabato scorso sono scesi in campo i piccolissimi dei REDS U.8 e U.10 al campo Fontanassa di Savona mentre a Sanremo la “quota rosa” delle U.14 REDS ha esordito in un raggruppamento ufficiale.

I piccolissimi Under 8 e Under 10 a Savona hanno dato filo da torcere ai pari età, bravi nelle fasi di placcaggio e di difesa hanno lasciato spazio solo nelle parti più esterne, aiutandosi. Un lavoro che ha porta ad un gioco “duro” e che si è meritato i complimenti degli allenatori delle altre squadre. Soddisfazione degli educatori/allenatori dei REDS e nuova carica per i bambini per gli incontri futuri.

U.14 Femminile, categorie che patisce una mancanza di atlete in tutta la provincia, a Sanremo in stile Barbarians (squadra mista formata da più club, stessa maglia ma calzettoni della società di appartenenza) per ottenere un numero utile per l’attività in campo.

REDS mettono a disposizione Camilla e Arianna che contribuiscono con la giusta dose di gioco e voglia ad un buon andamento della squadra mista che affronta le coetanee piemontesi senza remore. Applausi alla ragazze U.14 dei REDS per la loro prima uscita ufficiale.