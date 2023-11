Calcio a 5 serie C, l'Airole cede al Bordighera nella prima di campionato

Parte con una sconfitta interna nel derby col Bordighera Sant'Ampelio il campionato dell'Airole FC nella serie C di calcio a 5 della Liguria 2023-24. Al PalaRoja infatti le viverne hanno ceduto per 1-3 al termine di un match rivelatosi più equilibrato del previsto dopo un inizio di stagione che aveva visto i biancoverdi in grande difficoltà contro il Taggia in Coppa Liguria.

Partenza forte del Bordighera che colpiva un palo per poi passare in vantaggio con un gran tiro al volo di Anthony Guglielmi dalla distanza, marcatura seguita da altre due grosse occasioni ospiti. Col trascorrere dei minuti l'Airole acquisiva però coraggio fino al vero e proprio arrembaggio con l'entrata in campo di Filippo Caramello Canzone che trascinava la squadra ad una serie di occasioni culminate col meritato pareggio, firmato dallo stesso Caramello Canzone, allo scadere del primo tempo.

Un Airole apparso più spento nella ripresa lasciava però campo al Bordighera che passava con l'uno-due firmato da Luca Bianco e Luca Maccario per poi gestire il risultato nel finale con un lungo giro palla che impediva ai padroni di casa ogni tentativo di rientrare in partita se non con qualche sporadico tiro da fuori.

L'Airole sarà atteso fra 15 giorni dal match inedito a Genova in casa dell'Angelo Baiardo per la seconda giornata di campionato, la prima delle quattro trasferte nel capoluogo ligure che le viverne dovranno affrontare in questa stagione di girone unico regionale.