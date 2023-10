Olioliva 2023: Cna Imperia e ‘Antiche vie del sale’ presentano l’aglio di Vessalico in tutte le salse

Sarà l’apoteosi dell’aglio di Vessalico e dell’olio bio Raineri, il primo cooking show organizzato da CNA Imperia, nell’ambito della 23sima edizione di OliOliva, nello spazio dedicato ai laboratori del gusto di Calata Cuneo.

Un vero e proprio percorso sensoriale quello che verrà proposto ai visitatori della kermesse imperiese: un viaggio del gusto alla scoperta delle ricette tipiche e dei vini DOC del territorio, organizzato da CNA, Antiche Vie del Sale e SEI-CPT di Imperia in collaborazione con il Comitato per la tutela dell’aglio di Vessalico e i sommelier AIS, condotto dagli specialisti della cucina della tradizione ligure Franca Carraro del ristorante Bellavista di Cervo e del laboratorio dell’aglio 'pestun' e gli chef Renato Grasso e Gianluca Ursino.

Un laboratorio didattico che coinvolgerà anche il pubblico, con una degustazione guidata dello Sciac-Trà, il rosato delle “Braje” incluso anch’esso nella DOC ligure dell’Ormeasco di Pornassio, a cura del sommelier A.I.S. Giovanni Revello e di Marco Luzzati amministratore delegato di Peq Agri, l’azienda agricola con oltre 30 ettari di terra in coltivazione nei settori agricolo, vitivinicolo e ricettivo.

«L’evento - come rimarcano Luciano Vazzano direttore CNA Imperia e Alessandro Navone presidente delle Antiche Vie del Sale – consentirà ai partecipanti di vivere un’autentica food experience, interagendo con i custodi della nostra tradizione culinaria ed al contempo conoscere direttamente dai produttori le caratteristiche uniche di queste eccellenze del “Made in Liguria”. L’aglio di Vessalico è un prezioso prodotto della terra ligure da promuovere e valorizzare in occasioni così importanti come OliOliva, con un forte potere di attrazione nazionale e internazionale. Un prodotto salvato dall’estinzione grazie all’impegno di agricoltori tenaci e resistenti, e che dagli anni 2000 è stato inserito nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e riconosciuto Presidio Slow Food».

Una vera e propria unità didattica dedicata all’aglio di Vessalico che vedrà impegnati i giovani allievi cuochi del centro di formazione SEI-CPT di Imperia e gli spettatori del cooking show, i primi in attività di valorizzatori delle eccellenze del territorio e i secondi come promotori dei prodotti tipici sui social network; al termine del laboratorio, tutti gli intervenuti riceveranno una piccola confezione del prezioso ingrediente, brandizzata CNA e Antiche Vie Del Sale.

Come evidenziano Franco Laureri e Francesco Castellaro responsabile eventi dell’Associazione dei comuni delle antiche vie del sale e direttore del SEI-CPT di Imperia: «Questa manifestazione rappresenta una grande vetrina per le aziende, ma soprattutto una straordinaria opportunità formativa per i futuri ambasciatori del gusto, coloro che dovranno poi valorizzare nelle loro ricette, in Italia e all’estero, i prodotti del “Made in Liguria”».

I laboratori del gusto di CNA, Antiche Vie Del Sale e Sei-Cpt di Imperia a OliOliva sono realizzati con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Pornassio, in collaborazione con A.I.S. Liguria, il Comitato di Tutela Aglio di Vessalico e le aziende Peq Agri, Panificio Cacciò di Gavenola, Pastificio Fratelli Porro, Special Ingredients e Olio Raineri.