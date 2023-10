Pallamano, trasferta vittoriosa per l'Abc Bordighera: l'under 17 maschile batte il Derthona (Foto)

Trasferta vittoriosa per l'under 17 maschile dell'Abc Bordighera. I ragazzi, domenica scorsa, hanno affrontato e battuto il Derthona Handball a San Martino Siccomario.

"Dopo il difficile inizio di campionato finalmente è arrivata la prima vittoria per i ragazzi dell'under 17 biancorossi. Sul campo della Pallamano Derthona autorevole prova di squadra dell'Abc" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Primo tempo complicato da troppi errori in fase conclusiva che hanno mantenuto il punteggio in equilibrio. Secondo tempo tutto in discesa in cui la differenza tecnica ed atletica si è fatta sentire, risultato finale 18 a 34. Ringraziamo, come sempre, tutti i nostri sponsor e supporters".

"Una partita con gli stessi giocatori ma abbiamo avuto due squadre diverse, due ABC. Il primo tempo si è giocato in una maniera che, noi staff tecnico, non possiamo accettare. Troppi errori, tanti palloni persi e sbagliati. Il gioco del secondo tempo, invece, è il sogno di qualsiasi staff tecnico, di qualsiasi squadra che fa sport" - commenta coach Tomé - "Sono veramente contento della reazione della mia mia squadra durante il secondo tempo. Abbiamo difeso bene prendendo solo 7 goal e realizzandone 24. Un cambiamento della nostra difesa da 6.0 a 4.2 che ha innalzato il livello al top. Congratulazioni ai miei ragazzi ma non possiamo dimenticare il primo tempo, dobbiamo giocare per 60 minuti e non 30. Bravi comunque a tutti i ragazzi, stiamo migliorando settimana dopo settimana".

Il presidente esprime riconoscenza a tutti i ragazzi per l'impegno che dimostrano ad ogni allenamento e a coach Riccardo Tome' che, contento del risultato, si è complimentato con la squadra ma pretende un rendimento più costante durante le partite da parte dei suoi ragazzi. Vittoria importante per il morale e l'autostima, che servirà a preparare al meglio la prossima insidiosa gara in trasferta, che sarà domenica a Vigevano.

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, Acconciature Raffaella, Fasol, Osteria Beciagrilli e AlProfilo.