Taggia: eletto il sindaco e il vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

Si è riunito in mattinata, per la prima volta dall’inizio di questo nuovo anno scolastico, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) delle scuole secondarie di primo grado, l’Istituto Comprensivo Taggia e l’Istituto Comprensivo Arma. Come da tradizione la prima riunione coincide con l’elezione del Sindaco e del Vicesindaco, rispettivamente Dominique Delecourt ed Emanuele Cunsolo.

“L’iniziativa del CCR credo sia una delle più belle esperienze che i nostri ragazzi possano fare durante gli anni scolastici” commenta il Sindaco Mario Conio, che prosegue "E’ importantissimo poter educare i nostri figli alla vita in comunità. Per noi amministratori diventa, inoltre, l’occasione per ascoltare le loro esigenze. Mi piace ricordare l’esperienza del Life Park e della pista pump track, nata proprio da un’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi di qualche anno fa.”

A completare il CCR 2023/2024 delle scuole secondarie sono i consiglieri: Fernandez Sofia, Palazzo Rebecca, Cagnacci Gioele, Perona Edoardo, Papaterra Leonardo, Racalbuto Alessandro, Bevilacqua Claudio, Selmani Joel, Navone Benedetta, Lovallo Giorgia, Guardiani Matteo, Gaglione Michele, Valenzano Francesco, Frontero Giuseppe, Massimillo Marta, Picena Roberta Chiara, Cava Samuela, Aschero llaria, Belloni Stella.

Hanno presenziato al Consiglio Comunale dei Ragazzi gli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera.