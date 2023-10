Ventimiglia: fermati in auto con le maschere sul volto, erano forse pronti a svaligiare un bancomat

La Polizia di Frontiera ha denunciato, in stato di libertà, due italiani di Ventimiglia (M.A. di 56 e R.A.S. di 21 anni) per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e per l’utilizzo di maschere in luogo pubblico.

Un poliziotto libero dal servizio ha notato due sospetti, con il volto coperto a bordo di un veicolo, proprio davanti ad un bancomat. Ha allertato la sala operativa affinché procedesse al rintraccio e all’identificazione. Al loro arrivo i due avevano ancora le maschere sul volto e sono stati portati al comando.

In particolare i due, che non hanno fornito alcuna valida spiegazione al fatto, oltre alle maschere erano in possesso di parrucche colorate, una catena in metallo con lucchetto e un bastone telescopico. Come se non bastasse, il 56enne era già stato denunciato dalla Polizia di Stato perché, spacciandosi per poliziotto, aveva intimorito un passante e, a seguito di una perquisizione, era risultato in possesso di falsi distintivi di Polizia, manette e spray illegale al peperoncino. Inoltre il veicolo sul quale viaggiavano i due era sottoposto a fermo amministrativo.