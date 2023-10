Gori 2.0: Gori Hair School, l’accademia che ha creato una nuova generazione di parrucchieri

La Gori Hair School nasce ventidue anni fa dal sogno di Paolo Gori e del suo staff di aprire un’accademia per parrucchieri. Oggi quel sogno non solo è diventato realtà ma ha addirittura superato le aspettative del direttore che offre da ormai diversi anni opportunità di lavoro a tantissimi ragazzi, riuscendo ad ottenere soddisfazioni anche a livello internazionale.

La vittoria più grande per Paolo Gori è aver formato dei ragazzi che oggi sono dei veri e propri imprenditori e portano avanti la filosofia della scuola. Uno di questi è Alessandro Lorio, la sua passione non nasce fin da subito ma cresce lentamente col tempo e, giorno dopo giorno, si innamora del suo lavoro.

Dopo essere venuto a conoscenza dell’ottima reputazione della Gori Hair School si iscrive e conosce Paolo e Fiore Gori che riescono ancora una volta a formare un imprenditore. Inizia a studiare nell’accademia di Arma di Taggia nel 2006 e già ai tempi la scuola vantava un sistema molto valido e all’avanguardia.

Per Alessandro sono fondamentali l’amore, la passione per il proprio lavoro e l’impegno continuo per raggiungere i propri obiettivi. Dal 2014 Alessandro vive ad Abu Dhabi. Non è stato facile cambiare vita e i primi anni non sono stati affatto semplici perché, oltre ad essere un grande cambiamento, Alessandro è dovuto stare lontano dalla sua famiglia. Oggi è molto soddisfatto del suo percorso lavorativo e di questa nuova esperienza.

In questi mesi abbiamo conosciuto numerosi ex alunni della scuola che si sono realizzati grazie a Paolo, Fiorenza, Irenea, Marcella e a tutto lo staff della Gori Hair School. I direttori, i docenti e lo staff Gori cercano da sempre di trasmettere ai propri alunni non solo le conoscenze pratiche e teoriche ma soprattutto l’energia e i valori che da sempre li contraddistinguono.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)