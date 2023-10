Pallavolo: il Grafiche Amadeo si arrende anche alla Ilario Ormezzano

Nuova battuta d’arresto per il Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di pallavolo di serie B.

Alla sconfitta patita il sabato precedente, al debutto, contro il Rossella Caronno i gialloneri hanno fatto seguire ieri sera quella incassata ad opera dei biellesi della Ilario Ormezzano, altra matricola, al pari del team sanremese, del torneo cadetto.

0-3, anche in questa occasione, il punteggio della gara che il sestetto di Cesare Chiozzone ha disputato con coraggio e determinazione, sostenuto dagli applausi del numeroso pubblico di casa.

Coraggio e determinazione che non sono serviti però ad evitare di cedere 17-25 il primo set. I gialloneri hanno intensificato gli sforzi nel corso del secondo set, mettendo spesso alle corde il sodalizio biellese che è però riuscito a spuntarla 24-26.

Il Grafiche Amadeo ha pagato gli sforzi nel corso della terza frazione di gara nel corso della quale sono apparsi evidenti anche alcune ingenuità che hanno finito per pesare sul punteggio: 16-15.

«E’ mancata la continuità –l’amaro commento di Cesare Chiozzone, trainer del team giallonero– proprio nel momento in cui stavamo recuperando per tentare di rientrare in gara. Imprecisioni ed errori si pagano. Di fronte a questo c’è poco da aggiungere. Le parole servono a poco. Dobbiamo impegnarci di più, dare seguito, in partita, a ciò che ripetutamente proviamo nel corso degli allenamenti».

Gli altri risultati: Sant’Anna Tomcar TO – Volley Mozzate 3-0; Saronno – Parrella TO 3-0; Alto Canavese – Yaka Malnate 0-3; Zephir Mulattieri SP – Trading Log SP 3-2; Rossella Caronno – PVLCerealterra Ciriè 3-0. Ha riposato: Mercatò Alba.

Classifica: Yaka Malnate e Rossella Caronno 6, Sant’Anna Tomcar TO*, PVLCerealterra Ciriè, Alto Canavese, Saronno e Ilario Ormezzano 3, Mercatò Alba*, Zephir Mulattieri SP e Trading Log SP 2, Grafiche Amadeo e Volley Mozzate 0.

Sabato prossimo (21 ottobre) il Grafiche Amadeo sarà impegnato nuovamente in casa (villa Citera, Sanremo, ore 20,30) contro l’Alto Canavese.