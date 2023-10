Ventimiglia: è stato smarrito zona Latte il gatto Salem, l'appello dei proprietari

“Abbiamo perso Salem. Siamo preoccupati perché non fa rientro a casa da qualche giorno. Salem è un bellissimo gatto nero, docile e affettuoso. Non manca mai all'appello per la pappa e rimane sempre nei pressi della casa. Non ha fatto più rientro in zona Latte Via delle Otto Case (Ventimiglia).

Se qualcuno avesse sue notizie è pregato di contattarmi. Si avvicina facilmente, ha un collare giallo ed è molto agile e muscoloso. I suoi fratelli e noi lo aspettiamo, Giorgio 388 8866162

Un ringraziamento a chi riuscirà a condividere e portare sue notizie anche di avvistamenti”.