Pallamano, debutto casalingo per l’under 17 maschile dell'Abc Bordighera (Foto)

Debutto casalingo per l’under 17 maschile dell'Abc Bordighera. Domani, il 14 ottobre, la compagine biancorossa inizierà, infatti, il rispettivo campionato di categoria.

Al Pala Biancheri di via Diaz alle 18, gli under 17 di coach Ricardo Tomè scenderanno in campo contro i fortissimi atleti del Crenna Varese, vincitori del girone nella passata stagione. "Anche in questo caso c’è grande fiducia fra atleti, preparatori e dirigenti biancorossi dopo l’onorevole sconfitta patita in trasferta contro una squadra dalle grandi tradizioni come il Cassano Magnago" - dice l'Abc Bordighera - "I nostri ragazzi cercheranno di far emergere in campo gli insegnamenti del loro coach cercando di mettere in difficoltà gli accreditati avversari e conquistare i primi punti".

"La giornata sportiva avrebbe dovuto iniziare coi ragazzi dell’under 13 che presso la palestra Conrieri di via Pelloux da calendario dovevano giocare contro i pari età dell’Imperia nella prima giornata della poule pre-eccellenza del campionato dipartimentale francese, questo raggruppamento servirà poi alla federazione francese per formare i gironi finali a seconda dei piazzamenti conseguiti, ma, purtroppo, la rinuncia dell’ultimo istante degli avversari fa slittare il debutto al 5 novembre, che sarà sul campo dell’AS Mentone" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Ai nastri di partenza ci saranno ben 25 squadre, divise in cinque gironi. Nel proprio girone l’ABC affronterà, oltre ai già citati Imperia e Mentone, anche il Ventimiglia e il Monaco".

Domenica 15 ottobre alle 15 presso il Palaroya di Ventimiglia, invece, la formazione under 15, nata dalla collaborazione tra l’ABC Bordighera e la società di confine, debutterà nel campionato dipartimentale francese contro l’AS Mentone. La squadra guidata dal coach ventimigliese Massimo Agnese, coadiuvato da Luciano Martin, schiererà tra le sue fila ben cinque atleti bordigotti.

Il presidente Roberto Rizzi augura "un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti e ai tecnici che domani inizieranno la stagione agonistica" ed esprime una "grande soddisfazione per la collaborazione con la Pallamano Ventimiglia che, nata la passata stagione, proseguirà anche quest’anno sia per l’under 17 che per l'under 15. La collaborazione permette agli atleti di ogni categoria di poter disputare il proprio campionato di riferimento. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor storici e a quelli che hanno deciso di unire il loro nome all’Abc Bordighera solo ultimamente".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir, R Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, Acconciature Raffaella, Fasol, Osteria Beciagrilli e AlProfilo.