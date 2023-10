Sanremo: ZTL in centro, dall’accensione delle telecamere sono partite oltre 3.500 multe

Da aprile ha preso il via la piccola grande rivoluzione delle aree pedonali in centro a Sanremo. Il Comune, dopo aver seguito tutto l’iter e il periodo di prova previsto per legge, ha attivato i varchi elettronici che controllano le ZTL di via Matteotti, piazza San Siro e piazza Bresca. Una tutela per aree pedonali che troppe volte sono state violate da mezzi senza autorizzazione. Un via vai quotidiano al quale si è deciso di dire basta.

E, così, a seguito dell’accensione delle telecamere sono iniziate a fioccare le multe a chi entrava senza autorizzazione e al di fuori degli orari consentiti. Quante? A oggi, dal 28 aprile, sono state 3.532. Un numero considerevole che dimostra come, almeno inizialmente, i sanremesi non fossero del tutto pronti al rispetto delle regole nelle zone a traffico limitato.

Intanto proprio nei giorni scorsi il Comune ha proceduto all’installazione delle nuove telecamere che controlleranno gli accessi alle ZTL. Nello specifico: all’ingresso di via Debenedetti, all’intersezione tra via Gaudio e via Roma e tra via Gaudio e via Nino Bixio.

Ricordiamo che la sanzione pecuniaria per la circolazione in area pedonale ‘costerà’ 83 euro.