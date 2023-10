Pallamano, l'under 17 maschile dell’Abc Bordighera inizia il campionato nazionale di categoria a Cassano Magnago (Foto)

L’under 17 dell'Abc Bordighera ha esordito nel campionato nazionale di categoria affrontando a Cassano Magnago la plurititolata compagine locale.

"Impegno difficile per i biancorossi che pur soccombendo per 39 a 30 hanno mostrato in campo tanta grinta e determinazione mettendo, a tratti, in difficoltà l’esperta squadra avversaria e lasciando intravvedere ottime possibilità di crescita nel prosieguo del campionato" - sottolinea il nuovo tecnico biancorosso, mister Ricardo Tomè, che al termine della partita si è detto, appunto, soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi al di là del risultato che secondo il coach è "in definitiva più positivo per i bordigotti che per i padroni di casa, tenendo conto del fatto che i ragazzi del Bordighera hanno da poco iniziato un nuovo percorso tecnico-atletico e hanno, in generale, molta meno esperienza degli avversari che, invece, anche quest’anno sono tra i favoriti per la vittoria del campionato".

“I miei ragazzi hanno tenuto bene il campo e dopo un periodo iniziale difficile, dovuto forse anche all’emozione dell’esordio, con qualche aggiustamento nella fase difensiva, hanno giocato alla pari con gli avversari e, soprattutto, negli ultimi 15-20 minuti, sono stati capaci di metterli in difficoltà dimostrandomi così di avere un'ottima condizione fisica e di aver iniziato ad assimilare le mie direttive e, quando queste caratteristiche verranno messe in campo per tutta la durata del match, i risultati arriveranno sicuramente” - dice coach Tomè al termine della gara.

Sulla stessa linea è il pensiero dei collaboratori di mister Tomè e dei dirigenti presenti al palazzetto Tacca di Cassano Magnago. Ciò denota che tutto il sodalizio, dagli atleti ai preparatori e dirigenti, è sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda, sposando unanimemente il nuovo corso dato alla società e guardando così al futuro con un consapevole ottimismo.