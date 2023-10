Basket: al via il campionato Divisione Regionale 1, BVC Sanremo unica rappresentante della provincia di Imperia

Prende il via questa domenica, il campionato Divisione Regionale 1 2023/2024, il massimo livello della pallacanestro regionale.

Il Bvc Sanremo, unica rappresentante della provincia di Imperia, debutterà in trasferta domenica pomeriggio alle 18.30 sul parquet del Basket Loano Garassini.

Le società partecipanti alla Divisione 1 regionale sono 15, divise in due gironi. Di quello centro/ponentino fanno parte Bvc Sanremo, Basket Loano, Juvenilia Varazze, Cogoleto, Pegli, Auxilium Genova e Ardita Genova Nervi, mentre in quello centro/levantino sono al via Landini Lerici, Tigullio Santa Margherita, Villaggio Sport Cogorno, Aurora Chiavari, Follo, Valpetronio, Blue Sea Lavagna, Next Step Rapallo.

La formula prevede l’accesso delle prime quattro classificate di ogni girone alla fase promozione e ai successivi playoff, mentre tutte le altre parteciperanno alla fase retrocessione e ai playout.