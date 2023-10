Lo staff tecnico del Sanremo Rugby a lezione di primo soccorso: “Vogliamo essere sempre preparati”

Nel nome della sicurezza il Sanremo Rugby ha dato il via al corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore a cui hanno preso parte tutti i tecnici del club.

Una iniziativa sostenuta economicamente dalla società per fare in modo che le attività si svolgano sempre in piena sicurezza e con uno staff pronto a intervenire in ogni situazione di necessità.

“La società tiene molto alla sicurezza dei ragazzi e, per questo, ci siamo fatti carico dell’iniziativa che ha visto coinvolti i nostri tecnici - dichiarano dal sodalizio biancazzurro - riteniamo importante che i nostri allenatori siano formati in caso di intervento. Il nostro amato rugby è uno sport di contatto e, quindi, vogliamo essere sempre preparati. I ragazzi e gli atleti sono sempre al primo posto”.

La formazione dei tecnici del Sanremo Rugby è costante e continua sia sul piano sportivo, sia su quello della crescita e della sicurezza per i ragazzi e per tutta la famiglia biancazzurra.