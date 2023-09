Franco Borgogno e Vito Pacca al 70° Rally Sanremo (Foto)

Era nell'aria da tempo, e finalmente si è concretizzato questo progetto. "Borg", alla sua 13° partecipazione consecutiva al Rally Sanremo, torna su una vettura di classe R2 del GRT Rally Team, proprio come al suo esordio vincente del 2011.

Il team livornese metterà a disposizione di Borgogno e Pacca una delle sue Peugeot 208 Vti Rally4-R2 e tutta l'esperienza di Marco Ricca, il presidente e da sempre direttore sportivo a fianco di Borg nelle sue gare. Con il n° 47 sulle fiancate, Borg darà sicuramente spettacolo, cercando di portare a casa sia la vittoria di classe che un buon piazzamento tra le tutto-avanti, che vedranno al via eccezionalmente, tra gli altri, anche il campione Italiano in carica: Andrea Crugnola.

E come sempre con Borg, spazio alla solidarietà: in gara verrà portato il messaggio della Rallyterapia che il 29 ottobre vivrà la sua 10°, spettacolare, edizione a San Romolo. Lancette puntate alle 14:51 di venerdì per la partenza dal lungomare di Sanremo ed il prologo a Bajardo, poi assistenza serale e quindi ben 12 prove speciali nella lunga giornata di sabato, per una edizione che si preannuncia avvincente.