Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti inizia il campionato con un pareggio sul campo dell’Andora

L’Ospedaletti inizia la stagione di Prima Categoria 2023/2024 con un pareggio sul campo dell’Andora.

La gara è iniziata in salita per gli orange dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Tahiri al 10’. Ma la squadra di mister Fabio Luccisano ha saputo rimettere la partita sul binario giusto trovando la rete del pareggio al minuto 45 con Grifo, uno dei molti nuovi arrivi dell’estate. Nella ripresa l’Ospedaletti non è riuscito a completare la rimonta e la gara si è così chiusa sull’1-1.

Domenica prossima la prima gara casalinga per gli orange che ospiteranno al “Ciccio Ozenda” il Baia Alassio. Fischio d’inizio alle 15.

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Saih (20 Paraschiva), 4 Ciaramitaro, 5 Caffi, 6 Molinari (16 Barbagallo), 7 Avandro (19 Miatto), 8 Bestagno, 9 Verbicaro (18 Siberie), 10 Grifo, 11 Schillaci (13 Ferrari)

A disposizione: 12 Sambito, 14 Alasia, 15 Pratelli, 17 Pavone

Allenatore: Fabio Luccisano

Andora: 1 Rossi, 2 Avignone, 3 Modesti (14 Griffini), 4 Guardone, 5 Costamagna, 6 Franco, 7 Giraldi (18 Crudo), 8 Bianco (15 Calandrino), 9 Greco, 10 Botte (20 Biasibetti), 11 Tahiri

A disposizione: 12 Loiacono, 13 Trevia, 16 Aicardi, 17 Gorlero, 19 Ciornei

Allenatore: Simone Rattalino

Arbitro: Emanuele Fontana (Savona)

Ammoniti: Ciaramitaro, Bestagno, Tahiri