Weekend di grandi soddisfazioni per il Judo Sanremo Kumiai al Trofeo Italia Under 15 in Sardegna

Nell'ultimo weekend, gli atleti del C.S. Judo Sanremo Kumiai hanno brillato al Trofeo Italia Under 15 della Sardegna, tenutosi nella provincia di Olbia.

Questo prestigioso evento offre ai partecipanti l'opportunità di guadagnare punti cruciali nella ranking list, avvicinandoli alla finale nazionale.

Sabato 23, Mastrorillo Andrea, classe 2010, categoria -46, ha iniziato la competizione con grande determinazione. Dopo aver vinto tre incontri, ha affrontato un esperto judoka Laziale, vincitore della categoria. Nonostante la sconfitta, Andrea ha combattuto con passione nella finalina per il terzo posto. Dopo tre minuti intensi e un Golden score, ha ottenuto un Ippon vincente, assicurandosi la medaglia di bronzo.

Successivamente, è stato il turno di Maiano Alessio, classe 2009, categoria +81. Primo nella ranking list italiana, Alessio, nonostante non fosse in forma ottimale, ha raggiunto la finale. Un piccolo errore tecnico gli ha impedito di vincere, ma ha comunque conquistato una meritata medaglia d’argento.

La domenica 24, dedicata alle atlete femminili, ha visto Scalzo Ginevra, classe 2010, categoria -70, raggiungere la finale dopo aver vinto due incontri per Ippon. Nonostante una sconfitta con l'atleta al primo posto nella ranking list nazionale, Ginevra ha ottenuto una splendida medaglia d’argento.

Elisa Bottero, classe 2010, categoria -40, ha mostrato grande spirito combattivo. Dopo una vittoria per immobilizzazione, ha affrontato due atlete esperte, classificandosi settima e guadagnando punti preziosi per la ranking list nazionale.

Un plauso speciale va anche agli atleti del Judo Kumiai Druento: Carabotto Gabriele, Guion Sofia e Palermo Elisa hanno conquistato medaglie d'oro, mentre Daniele Chiara ha ottenuto l'argento. Arbulla Alessandro e Campanella Greta si sono classificati quinti. Con questi straordinari risultati, Judo Kumiai si è affermato come la prima società in Italia.

Un altro protagonista del weekend è stato Leonardo Moroni, categoria +81, atleta del Judo Sanremo Kumiai. Leonardo ha partecipato insieme alla rappresentativa ligure al prestigioso torneo a squadre a Crotone. La Squadra Ligure ha dimostrato grande tenacia e spirito di squadra, arrivando seconda dopo una finale combattuta, in cui ha ceduto solo al Lazio. Questa partecipazione ha ulteriormente sottolineato l'importanza e la qualità degli atleti del Judo Sanremo Kumiai nel panorama nazionale del judo.

I tecnici del Judo Sanremo Kumiai esprimono grande soddisfazione per le prestazioni degli atleti, che hanno portato alla società tre medaglie e punti fondamentali per la finale nazionale: "Un sentito ringraziamento e complimenti a tutti gli atleti per l'impegno e la dedizione dimostrati".