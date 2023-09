Tempo di bilanci per il Summer Camp del Sanremo Rugby: “60 giorni indimenticabili”

Arriva ai titoli di coda l’esperienza del Summer Camp 2023 firmato dal Sanremo Rugby, un’offerta sportiva, didattica e formativa che ha visto tanti ragazzi darsi appuntamento in estate al campo di Pian di Poma.

“Sono stati 60 giorni indimenticabili, intensi e ricchi di avventure - commenta Ilenia Bongiovanni, responsabile del Summer Camp - sono esattamente 36.000 minuti in cui ci siamo dedicati con passione a prenderci cura di tutti i bambini, grandi e piccoli, che sono stati con noi: amore, abbracci, giochi, risate, conversazioni, momenti di concentrazione, e a volte, cambi di piano improvvisi. Durante questi giorni abbiamo esplorato mondi fantastici, creato storie uniche e, soprattutto, abbiamo accompagnato 130 bambini nel loro viaggio estivo”.



“Un ‘grazie’ a tutti i genitori che hanno scelto di affidarci i loro tesori più preziosi - aggiungono dal Sanremo Rugby - grazie anche a tutti gli educatori che si sono presi cura di ogni momento della giornata di ciascun bambino e agli animatori sportivi delle discipline di rugby, danza, macumba, basket, atletica e pallavolo, che hanno introdotto i ragazzi e i bambini a nuove esperienze sportive. Un ‘grazie’ sentito a tutto il team della Sanremo Rugby e della Moraleja, una squadra organizzativa impeccabile senza la quale nulla sarebbe stato possibile”.

E ora l’appuntamento è per l’estate 2024: “Non vediamo l'ora di riunirci l'anno prossimo e condividere molti altri ‘minuti’ indimenticabili insieme”.