La pilota sanremese Patrizia Sciascia riparte dal Rally delle Palme

Riprende dopo alcuni mesi di inattività, la stagione della pilota sanremese Patrizia Sciascia. Un nuovo capitolo per la stagione venti-ventitré, dopo lo stop che l’ha accompagnata dal Rally Prealpi Orobiche targato metà aprile, fino ad oggi.

Terza gara stagionale, dunque, per la pilota portacolori dell’Alma Racing, impegnata nella gara nazionale collegata al Rallye Sanremo e denominata Rally delle Palme, la quale si svolgerà i prossimi 29 e 30 settembre. Kermesse di casa, insomma, che potrebbe regalare numerosi spunti, primo dei quali la vettura con la quale scenderà in “pista”.

Trattasi della nuova Skoda Fabia RS Rally2 della factory santostefanese Balbosca, che la pilota ligure porterà all’esordio. Una grande emozione, preludio di una competizione che si preannuncia spettacolare, e che la Sciascia affronterà con il fidato navigatore Piercarlo Capolongo.

Una vigilia elettrizzante, che Patrizia ci racconta così: "Torno con grande piacere a guidare dopo qualche mese di stop causa impegni lavorativi ed inerenti. Il palcoscenico è quello di casa, a Sanremo, sebbene io partecipi alla gara più corta, ovvero il Rally delle Palme. Non vedo l’ora di salire in abitacolo, ed avere il piacere di utilizzare per la prima volta la Skoda Fabia RS Rally2 di casa Balbosca".

Una kermesse dove l’equipaggio Sciascia – Capolongo cercherà di ben figurare, provando ad apprendere tutti i segreti della nuova arma della casa di Mlada, ponendosi come primo obiettivo il divertimento. In conclusione, una menzione ai partner che credono in questo progetto: "Vorrei portare un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor che ci sostengono. In particolar modo Unipolglass, Impresa Sciascia, Hotz, Edp Plastubi, Blue Green, Energy Rent, Cocco&Drilli ed Lm Lavanderia Martinengo" - sottolinea la pilota.